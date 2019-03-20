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В столице Афганистана прогремел мощный взрыв во время празднования Навруза

21.03.2019 15:54 — Разное | СТВ  
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Новости Афганистана. Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Террорист-смертник активировал бомбу у храма, где граждане собрались, чтобы отпраздновать Навруз.

В результате атаки погибли шесть человек. Более 10 серьезно ранены. Медики доставили их в близлежащие больницы. По неподтвержденным пока данным, прогремел не один, а сразу три взрыва. На месте трагедии работают сотрудники экстренных служб.

В столице Афганистана прогремел мощный взрыв во время празднования Навруза
 
 
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Новости Афганистана. Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Террорист-смертник активировал бомбу у храма, где...
 
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