В столице Афганистана прогремел мощный взрыв во время празднования Навруза

Новости Афганистана. Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Террорист-смертник активировал бомбу у храма, где граждане собрались, чтобы отпраздновать Навруз.

В результате атаки погибли шесть человек. Более 10 серьезно ранены. Медики доставили их в близлежащие больницы. По неподтвержденным пока данным, прогремел не один, а сразу три взрыва. На месте трагедии работают сотрудники экстренных служб.



