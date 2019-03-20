Зафиксированы факты незаконного использования символики II Европейских игр: какое наказание для нарушителей

Новости Беларуси. В Беларуси зафиксированы факты незаконного использования символики II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.









В поле зрения правоохранителей попали как физические, так и юридические лица. Они незаконно рекламировали продукцию в интернете, после чего осуществляли продажу. Как сообщили в МВД, у предпринимателей была изъята крупная партия товаров: это брелоки, кружки, футболки и магниты с логотипом предстоящих соревнований. Правонарушители привлечены к административной ответственности. Вся продукция конфискована.





Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Беларуси:

Предусмотрено наказание в виде наложения штрафа: на физическое лицо – от 10 до 30 базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от 50 до 100 базовых величин и на юридическое лицо – от 100 до 300 базовых величин. Во всех случаях в отношении лиц производится конфискация предмета правонарушения.





Максим Кошкалда, начальник управления по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:

Сувенирная продукция II Европейских игр защищена официальной защитной этикеткой, в которую в том числе включена и защитная голограмма. Внутри этой голограммы есть несколько защитных элементов, которые не видны обычному глазу. Более того, все официальные защитные этикетки нумеруются, чтобы было понятно, какая партия, какой производитель эту этикетку к себе нанес.









Как сообщили в МВД, подобные правонарушения не единичны. В данный момент проводится проверка в отношении еще нескольких лиц. Подчеркнем, для законного использования товарных знаков необходимо заключить лицензионный договор с дирекцией II Европейских игр. В данный момент заключено уже более 30 подобных соглашений.