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Зафиксированы факты незаконного использования символики II Европейских игр: какое наказание для нарушителей

21.03.2019 15:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Беларуси зафиксированы факты незаконного использования символики II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зафиксированы факты незаконного использования символики II Европейских игр: какое наказание для нарушителей

Зафиксированы факты незаконного использования символики II Европейских игр: какое наказание для нарушителей

В поле зрения правоохранителей попали как физические, так и юридические лица. Они незаконно рекламировали продукцию в интернете, после чего осуществляли продажу. Как сообщили в МВД, у предпринимателей была изъята крупная партия товаров: это брелоки, кружки, футболки и магниты с логотипом предстоящих соревнований. Правонарушители привлечены к административной ответственности. Вся продукция конфискована.

Зафиксированы факты незаконного использования символики II Европейских игр: какое наказание для нарушителей

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Беларуси:
Предусмотрено наказание в виде наложения штрафа: на физическое лицо – от 10 до 30 базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от 50 до 100 базовых величин и на юридическое лицо – от 100 до 300 базовых величин. Во всех случаях в отношении лиц производится конфискация предмета правонарушения.

Зафиксированы факты незаконного использования символики II Европейских игр: какое наказание для нарушителей

Максим Кошкалда, начальник управления по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Сувенирная продукция II Европейских игр защищена официальной защитной этикеткой, в которую в том числе включена и защитная голограмма. Внутри этой голограммы есть несколько защитных элементов, которые не видны обычному глазу. Более того, все официальные защитные этикетки нумеруются, чтобы было понятно, какая партия, какой производитель эту этикетку к себе нанес.

Зафиксированы факты незаконного использования символики II Европейских игр: какое наказание для нарушителей

Зафиксированы факты незаконного использования символики II Европейских игр: какое наказание для нарушителей

Как сообщили в МВД, подобные правонарушения не единичны. В данный момент проводится проверка в отношении еще нескольких лиц. Подчеркнем, для законного использования товарных знаков необходимо заключить лицензионный договор с дирекцией II Европейских игр. В данный момент заключено уже более 30 подобных соглашений.

Сувеніры з малюнкам талісмана II Еўрапейскіх гульняў з'явіліся ў сталічных універмагах
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси зафиксированы факты незаконного использования символики II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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