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Зафиксированы факты незаконного использования символики II Европейских игр: какое наказание для нарушителей
Новости Беларуси. В Беларуси зафиксированы факты незаконного использования символики II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В поле зрения правоохранителей попали как физические, так и юридические лица. Они незаконно рекламировали продукцию в интернете, после чего осуществляли продажу. Как сообщили в МВД, у предпринимателей была изъята крупная партия товаров: это брелоки, кружки, футболки и магниты с логотипом предстоящих соревнований. Правонарушители привлечены к административной ответственности. Вся продукция конфискована.
Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Беларуси:
Максим Кошкалда, начальник управления по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Как сообщили в МВД, подобные правонарушения не единичны. В данный момент проводится проверка в отношении еще нескольких лиц. Подчеркнем, для законного использования товарных знаков необходимо заключить лицензионный договор с дирекцией II Европейских игр. В данный момент заключено уже более 30 подобных соглашений.
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Зафиксированы факты незаконного использования символики II Европейских игр: какое наказание для нарушителей
Новости Беларуси. В Беларуси зафиксированы факты незаконного использования символики II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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