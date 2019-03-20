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В Глубокоском районе ковшом погрузчика зацепило женщину. Она погибла
Новости Беларуси. Днём 19 марта в Глубокском районе ковшом погрузчика была смертельно травмирована женщина.
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В определённый момент транспортное средство зацепило ковшем 51-летнюю сотрудницу предприятия. В результате полученных травм женщина погибла на месте.
Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
Место происшествия осмотрено, изъяты вещественные доказательства, назначена судмедэкспертиза. С подозреваемым проводятся неотложные следственные действия.
Зимой 2019 года в Фаниполе во время укладки канализационных труб погиб рабочий.
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Новости Беларуси. Днём 19 марта в Глубокском районе ковшом погрузчика была смертельно травмирована женщина. Как сообщает УСК по Витебской области, 43-летний...
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