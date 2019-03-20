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В Глубокоском районе ковшом погрузчика зацепило женщину. Она погибла

21.03.2019 14:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Днём 19 марта в Глубокском районе ковшом погрузчика была смертельно травмирована женщина.  

Как сообщает УСК по Витебской области, 43-летний рабочий одного из местных предприятий выполнял погрузочно-разгрузочные работы, находясь за рулём погрузчика «Амкодор 332С-4».  

В определённый момент транспортное средство зацепило ковшем 51-летнюю сотрудницу предприятия. В результате полученных травм женщина погибла на месте.  

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.  

Место происшествия осмотрено, изъяты вещественные доказательства, назначена судмедэкспертиза. С подозреваемым проводятся неотложные следственные действия.  

Зимой 2019 года в Фаниполе во время укладки канализационных труб погиб рабочий.  

Из-за обвала мужчину засыпало 5-метровым слоем грунта – здесь подробности.  
 
 
Ссылка на источник 31
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Новости Беларуси. Днём 19 марта в Глубокском районе ковшом погрузчика была смертельно травмирована женщина.   Как сообщает УСК по Витебской области, 43-летний...
 
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