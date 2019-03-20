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Летом в Минске снова будут бесплатные кинопоказы. Рассказываем, где и когда

21.03.2019 15:54 — Разное | Tut.by  
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Новый сезон проекта Open Air Cinema — кинопоказов под открытым небом — стартуют в Верхнем городе 1 июня, сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Дарья Лобанова, TUT.BY

Фильмы на свежем воздухе будут демонстрировать на протяжении всего лета, а также в сентябре.

— Будем показывать картины режиссеров разных стран — Франции, Германии, Италии и других, — уточнил генеральный директор УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома Павел Скалабан. -Программа некоторых вечеров привязана к праздникам национальных культур. Например, во время «Тбилисобы» (пройдет 20 июля. — Прим. авт.) продемонстрируем грузинские фильмы. В связи с 95-летием белорусского кинематографа, которое отмечают весь 2019 год, планируем демонстрировать и отечественные картины.

Импровизированный зрительный зал расположится, как и в прошлом году, в Верхнем городе во дворике отеля «Монастырский». Сеансы традиционно организуют в вечернее время. Вход свободный.

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Теги: Минск
 
 
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Проект Open Air CINEMA - кинопоказы под открытым небом - стартуют в Верхнем городе 1 июня.
 
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