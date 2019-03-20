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На трассе М1 в Дзержинском районе Toyota насмерть сбила пенсионерку
Пенсионерка погибла под колесами легковушки в Дзержинском районе. Об этом
Смертельный наезд произошел 21 марта, около 06.00, на 308-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ. Здесь 45-летний житель Барановичей, управляя Toyota, совершил наезд на переходившую дорогу 75-летнюю женщину.
В результате ДТП пенсионерка от полученных телесных повреждений умерла на месте происшествия.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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