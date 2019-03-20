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На трассе М1 в Дзержинском районе Toyota насмерть сбила пенсионерку

21.03.2019 15:54 — Разное | Tut.by  
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Пенсионерка погибла под колесами легковушки в Дзержинском районе. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.


Смертельный наезд произошел 21 марта, около 06.00, на 308-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ. Здесь 45-летний житель Барановичей, управляя Toyota, совершил наезд на переходившую дорогу 75-летнюю женщину.

В результате ДТП пенсионерка от полученных телесных повреждений умерла на месте происшествия.


По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями вышеуказанного происшествия, записями видеорегистраторов, следователи просят обратиться в Дзержинский РОСК или позвонить по телефону 8 01716 6−57−97.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).
 
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