ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

О старте первого стартап акселератора в Беларуси...

21.03.2019 — Разное | Івацэвіцкі веснік  
Размер текста:
A
A
A
О старте первого стартап акселератора в Беларуси...

 Центр «Стартап Технологии» объявляет о старте первого стартап акселератора в Беларуси

Белорусский центр поддержки предпринимательства «Стартап Технологии» объявил о старте первой в Беларусиакселерационной программы для ИТ-предпринимателей с бесплатным обучением.

 

Акселератор «Стартап Технологии»—это интенсивная программа, предполагающая как изучение основ ИТ-предпринимательства, так и практические шаги по реализации проекта.

 

Прием заявок для участия в программе открыт до 31 марта 2019.

 

В рамках полуторамесячной программы участники смогут создать высокотехнологичный проект с большим потенциалом роста. В этом помощь будут оказывать эксперты сообщества венчурных предпринимателейи инвесторов «Стартап Технологии».

 

Обучение будет проходить в онлайн-формате. Преимуществом данного формата является возможность изучения материалов в удобное время. В видео-уроках сжато и по существу излагается учебный материал. Полученные знания тут же можно применить, выполняя практические задания. Важно, что все задания относятся непосредственно к стартапу.При возникновении вопросов можно получить разъяснения со стороны наставников.

 

Проходить обучение и «ускорять» развитие своего стартапа можно даже с мобильного телефона из любой точки мира. Директор центра «Стартап Технологии» Алексей Шабловский подчеркивает, что участие в программе не ограничено ни образованием участников, ни возрастом, ни их местонахождением. Везде, где есть интернет, можно нужно работать над созданием и прокачкой стартапа своей мечты.

 

По итогам прохождения акселерационной программы финалисты будут презентовать свои проекты инвесторам. Финал пройдет в Минске в мае. Отличительной особенностью мероприятия станет углубленное изучение проектов и их разбор. Пожалуй, наиболее важным преимуществом участия для авторов стартапов является возможность привлечения инвестиций. В жюри финала войдут именитые инвесторы. Лучшие стартапытакже будут приглашены в финал конкурса «СТАРТАП ГОДА», который будет проводиться центром «Стартап Технологии» в декабре уже в пятый раз.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Центр «Стартап Технологии» объявляет о старте первого стартап акселератора в Беларуси
 
Новости дня
Новости разные
 
Песков прокомментировал «белорусский сценарий» сохранения власти Путиным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика