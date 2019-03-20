ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Чашниках будут судить маму, которая везла дочку на велосипеде и упала, а девочка сломала ногу

21.03.2019 15:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Велосипедистку, которая упала с дочкой на велосипеде, привлекли к уголовной ответственности из-за тяжелой травмы, которую получила девочка.

19 декабря прошлого года жительница Чашникского района ехала на дорожном велосипеде «Аист» и везла на багажнике пятилетнюю дочку. При выезде с проезжей части на покрытую льдом обочину, женщина не справилась с управлением, потеряла равновесие и упала, а девочка получила сложный перелом бедра.

В результате велосипедистке предъявили обвинение по части 1 статьи 321 УК — нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого телесного повреждения.

Как считают следователи, мать нарушила два пункта ПДД — 153.4 ПДД, который запрещает велосипедисту двигаться по дороге в условиях снегопада или гололедицы и 153.5, который предусматривает перевозку малолетнего пассажира на велосипеде только с дополнительным сидением.

Расследование этого уголовного дела уже завершено. Велосипедистку могут наказать штрафом, штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок, или лишением свободы на срок до двух лет, сообщает «Чырвоны прамень» со ссылкой на заместителя начальника Чашникского РОСК Виталий Купрацевича.

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Велосипедистку, которая упала с дочкой на велосипеде, привлекли к уголовной ответственности из-за тяжелой травмы, которую получила девочка.
 
Новости дня
Новости разные
 
МИД России прокомментировал «отношения» российского посла и беларуского МИДа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика