В Чашниках будут судить маму, которая везла дочку на велосипеде и упала, а девочка сломала ногу

19 декабря прошлого года жительница Чашникского района ехала на дорожном велосипеде «Аист» и везла на багажнике пятилетнюю дочку. При выезде с проезжей части на покрытую льдом обочину, женщина не справилась с управлением, потеряла равновесие и упала, а девочка получила сложный перелом бедра.





В результате велосипедистке предъявили обвинение по части 1 статьи 321 УК — нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого телесного повреждения.





Как считают следователи, мать нарушила два пункта ПДД — 153.4 ПДД, который запрещает велосипедисту двигаться по дороге в условиях снегопада или гололедицы и 153.5, который предусматривает перевозку малолетнего пассажира на велосипеде только с дополнительным сидением.





Расследование этого уголовного дела уже завершено. Велосипедистку могут наказать штрафом, штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок, или лишением свободы на срок до двух лет, сообщает «Чырвоны прамень» со ссылкой на заместителя начальника Чашникского РОСК Виталий Купрацевича.



