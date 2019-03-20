ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Чашниках судят мать: везла дочь на велосипеде и упала

21.03.2019 15:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В результате падения ребёнок получил тяжелую травмы, из-за чего мать и предстанет перед судом.


фото носит иллюстративный характер

Чашникским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жительницы района.

Несчастеый случай произошел 19 декабря 2018 года. Женщина, управляя дорожным велосипедом «Аист», перевозила на багажнике пятилетнюю дочь. Выезжая с проезжей части на покрытую льдом обочину, она не справилась с управлением, потеряла равновесие и упала. 

В результате девочка получила сложный перелом бедра.

Велосипедистке, которая нарушила правила дорожного движения и эксплуатации транспортного средства,  и причинила тяжкие травмы своей дочери, предъявлено обвинение, предусмотренное ч.1 ст.321 Уголовного Кодекса Республики Беларусь. 

Ей грозит уголовная ответственность: штраф или исправительные работы на срок до двух лет. Также по решению суда возможно наказание в виде ограничения свободы на вышеуказанный срок или лишение свободы (до двух лет).


Всего этого могло и не произойти, если бы женщина не нарушила пункт 153.4 ПДД, который запрещает велосипедисту и водителю мопеда двигаться по дороге в условиях снегопада и (или) гололедицы, а также не пренебрегла требованиями пункта 153.5 — перевозила маленькую дочь без специального сиденья.

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате падения ребёнок получил тяжелую травмы, из-за чего мать и предстанет перед судом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Является ли репетиторская деятельность предпринимательской?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика