В Чашниках судят мать: везла дочь на велосипеде и упала

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Чашникским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жительницы района.





Несчастеый случай произошел 19 декабря 2018 года. Женщина, управляя дорожным велосипедом «Аист», перевозила на багажнике пятилетнюю дочь. Выезжая с проезжей части на покрытую льдом обочину, она не справилась с управлением, потеряла равновесие и упала.





В результате девочка получила сложный перелом бедра.





Велосипедистке, которая нарушила правила дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, и причинила тяжкие травмы своей дочери, предъявлено обвинение, предусмотренное ч.1 ст.321 Уголовного Кодекса Республики Беларусь.





Ей грозит уголовная ответственность: штраф или исправительные работы на срок до двух лет. Также по решению суда возможно наказание в виде ограничения свободы на вышеуказанный срок или лишение свободы (до двух лет).









Всего этого могло и не произойти, если бы женщина не нарушила пункт 153.4 ПДД, который запрещает велосипедисту и водителю мопеда двигаться по дороге в условиях снегопада и (или) гололедицы, а также не пренебрегла требованиями пункта 153.5 — перевозила маленькую дочь без специального сиденья.