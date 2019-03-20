|
В Чашниках судят мать: везла дочь на велосипеде и упала
В результате падения ребёнок получил тяжелую травмы, из-за чего мать и предстанет перед судом.
фото носит иллюстративный характер
Чашникским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жительницы района.
Несчастеый случай произошел 19 декабря 2018 года. Женщина, управляя дорожным велосипедом «Аист», перевозила на багажнике пятилетнюю дочь. Выезжая с проезжей части на покрытую льдом обочину, она не справилась с управлением, потеряла равновесие и упала.
В результате девочка получила сложный перелом бедра.
Велосипедистке, которая нарушила правила дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, и причинила тяжкие травмы своей дочери, предъявлено обвинение, предусмотренное ч.1 ст.321 Уголовного Кодекса Республики Беларусь.
Ей грозит уголовная ответственность: штраф или исправительные работы на срок до двух лет. Также по решению суда возможно наказание в виде ограничения свободы на вышеуказанный срок или лишение свободы (до двух лет).
Всего этого могло и не произойти, если бы женщина не нарушила пункт 153.4 ПДД, который запрещает велосипедисту и водителю мопеда двигаться по дороге в условиях снегопада и (или) гололедицы, а также не пренебрегла требованиями пункта 153.5 — перевозила маленькую дочь без специального сиденья.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате падения ребёнок получил тяжелую травмы, из-за чего мать и предстанет перед судом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)