Чтобы прекратили стрелять. Зеленский рассказал, как будет справляться с Россией









НВ три основные задачи, которые он хотел бы реализовать за свой президентский срок, если получит полномочия главы государства. Шоумен Владимир Зеленский назвал журналутри основные задачи, которые он хотел бы реализовать за свой президентский срок, если получит полномочия главы государства.





Своим первым приоритетом он считает прекращение боевых действий на востоке Украины.





"Я бы хотел сделать все для того, чтобы на востоке Украины прекратили стрелять, чтобы больше не гибли наши люди, ведь человеческая жизнь - это самая главная ценность", - подчеркнул Зеленский.





По его мнению, для победы Украине нужны "сильная дипломатия, экономический рост, крепкая армия и активная информационная политика".





"На дипломатическом фронте мы должны вести наступление, а не ждать, пока это сделают за нас. Нужно вести переговоры. Необходимо возобновить встречи в Нормандском формате и привлекать к многосторонним переговорам США и Великобританию, - убежден лидер партии Слуга народа. - Если мы вместе с нашими союзниками и партнерами признаем необходимым, то, возможно, нужно будет и с Россией вести двухсторонние переговоры".









Однако при этом, настаивает Зеленский, должен сохраняться главный принцип: "никто не имеет права решать что‑то относительно Украины без участия Украины" [такой же тезис отстаивает и действующий президент Петр Порошенко – прим.ред.].





"И никаких уступок в вопросах независимости, суверенности и территориальной целостности быть не может. В то же время нужно выступать с украинскими инициативами по поводу прекращения боевых действий, деоккупации Донбасса и возвращения Крыма, - предлагает самый рейтинговый кандидат в президенты. - Со времени Минских соглашений этих инициатив со стороны Украины фактически не было. Нужна политическая воля".





Кроме того, еще одним залогом мира Зеленский назвал сильную экономику. "Мы должны привлечь в Украину инвестиции со всего мира. Если у нас будут работать предприятия с иностранным капиталом - это лучшая гарантия от любой войны", - убежден он.





Шоумен и новоявленный политик также сделал акцент на построении "мощной армии".





"Интеграция в НАТО - это прежде всего способ реформирования армии и обеспечения суверенитета Украины. Считаю, что вступление в НАТО должно проходить только через всеукраинский референдум. Но в армии нужно переходить на натовские стандарты, учиться у натовских специалистов. Зарплата и социальная защита воинов должны быть на уровне армий НАТО", - подчеркнул Зеленский.





Кроме решения конфликта на Донбассе, он назвал еще два своих приоритета на посту президента.





Второй - борьба с коррупцией, которую Зеленский считает "главным внутренним врагом Украины".





"Ну и третье - дороги. Я очень хочу, чтобы в Украине наконец‑то были нормальные дороги с цементобетонным покрытием. Мы с Кварталом постоянно ездили на гастроли по всем регионам. О состоянии украинских дорог я знаю не из новостей", - подчеркнул кандидат.