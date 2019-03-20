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Жуткая смерть: женщину раздавило ковшом погрузчика

21.03.2019 14:53 — Разное | Партизан  
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Трагический случай произошел в Глубокском районе

19 марта 2019 года около 15 часов 43-летний рабочий одного из местных предприятий, управляя погрузчиком «Амкодор 332С-4» при выполнении погрузочно-разгрузочных работ причинил ковшом тяжкие телесные повреждения 51-летней сотруднице данного предприятия, в результате чего та погибла на месте происшествия.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 144 Уголовного кодекса Республики Беларусь (причинение смерти по неосторожности). 

 
 
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Трагический случай произошел в Глубокском районе
 
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