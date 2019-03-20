Жуткая смерть: женщину раздавило ковшом погрузчика

19 марта 2019 года около 15 часов 43-летний рабочий одного из местных предприятий, управляя погрузчиком «Амкодор 332С-4» при выполнении погрузочно-разгрузочных работ причинил ковшом тяжкие телесные повреждения 51-летней сотруднице данного предприятия, в результате чего та погибла на месте происшествия.













В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 144 Уголовного кодекса Республики Беларусь (причинение смерти по неосторожности).