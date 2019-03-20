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Проект реконструкции основной канализационной сети Пинска обсудят с общественностью
21.03.2019 — Разное | Пинский Вестник
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Завершено проектирование реконструкции канализационной «артерии» города. Заказчиком проекта «Реконструкция хозфекального коллектора на участке от ул.Федотова до КНC-5 в г.Пинске» выступает коммунальное производственное унитарное предприятие «Пинскводоканал».
Предстоящая реконструкция состоит из четырех очередей общей протяженностью около 4 километров от улицы Иркутско-Пинской Дивизии до улицы Федотова.
Существующий самотечный коллектор построен в 1969 году из железобетонных труб диаметром 500мм-800мм.
Поскольку данный трубопровод является одним из главных коллекторов и, учитывая продолжительный срок эксплуатации трубопровода, его перекладка – важнейший вопрос городской инфраструктуры.
Планируемый срок строительства – 2020-2022 годы. ОАО «Полесьегипроводхоз» завершена разработка проектно-сметной документации главного городского хозяйственно-фекального коллектора.
Решением Брестского облисполкома от 29 января 2019 г. № 51 пинский коллектор включен в перечень объектов, планируемых к реализации с привлечением кредитных средств Международного банка реконструкции и развития.
Учитывая значение реконструкции хозфекального коллектора, практические подходы и мнения участников реализации проекта, Пинским горисполкомом решено опубликовать материалы технической документации для обсуждения с общественностью экологических аспектов проекта.
Материалы размещаются на интернет-сайте Пинского городского исполнительного комитета –
Предлагаемые для обсуждения экспозиционные материалы проекта:
Замечания и предложения по экологическим аспектам проекта «Реконструкция хозфекального коллектора на участке от ул.Федотова до КНC-5 в г.Пинске» (2,3,4 очереди) можно направить до 5 апреля 2019 г. в коммунальное производственное унитарное предприятие «Пинскводоканал», (225710 г. Пинск, ул. Интернациональная, 61,
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Завершено проектирование реконструкции канализационной «артерии» города. Заказчиком проекта «Реконструкция хозфекального коллектора на участке от...
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