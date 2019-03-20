Проект реконструкции основной канализационной сети Пинска обсудят с общественностью

Завершено проектирование реконструкции канализационной «артерии» города. Заказчиком проекта «Реконструкция хозфекального коллектора на участке от ул.Федотова до КНC-5 в г.Пинске» выступает коммунальное производственное унитарное предприятие «Пинскводоканал».

Предстоящая реконструкция состоит из четырех очередей общей протяженностью около 4 километров от улицы Иркутско-Пинской Дивизии до улицы Федотова.

Существующий самотечный коллектор построен в 1969 году из железобетонных труб диаметром 500мм-800мм.







Поскольку данный трубопровод является одним из главных коллекторов и, учитывая продолжительный срок эксплуатации трубопровода, его перекладка – важнейший вопрос городской инфраструктуры.



Планируемый срок строительства – 2020-2022 годы. ОАО «Полесьегипроводхоз» завершена разработка проектно-сметной документации главного городского хозяйственно-фекального коллектора.

Решением Брестского облисполкома от 29 января 2019 г. № 51 пинский коллектор включен в перечень объектов, планируемых к реализации с привлечением кредитных средств Международного банка реконструкции и развития.

Учитывая значение реконструкции хозфекального коллектора, практические подходы и мнения участников реализации проекта, Пинским горисполкомом решено опубликовать материалы технической документации для обсуждения с общественностью экологических аспектов проекта.

Материалы размещаются на интернет-сайте Пинского городского исполнительного комитета – www.pinsk.gov.by – в разделе «Общественные обсуждения», на интернет-сайте коммунального производственного унитарного предприятия «Пинскводоканал» – www.pinskvodokanal.by .

Предлагаемые для обсуждения экспозиционные материалы проекта:

Общая пояснительная записка проекта «Реконструкция хозфекального коллектора на участке от ул.Федотова до КНC-5 в г.Пинске»

«Книга 3. Охрана окружающей среды» проекта «Реконструкция хозфекального коллектора на участке от ул.Федотова до КНC-5 в г.Пинске»

Материалы проекта 2-й очереди

Материалы проекта 3-й очереди

Материалы проекта 4-й очереди

Замечания и предложения по экологическим аспектам проекта «Реконструкция хозфекального коллектора на участке от ул.Федотова до КНC-5 в г.Пинске» (2,3,4 очереди) можно направить до 5 апреля 2019 г. в коммунальное производственное унитарное предприятие «Пинскводоканал», (225710 г. Пинск, ул. Интернациональная, 61, www.pinskvodokanal.by , тел. 8 (0165) (0165) 32 40 98, e-mail: pinskvkh@brest.by ), контактное лицо – Лашук Людмила Ивановна (начальник отдела капитального строительства), тел. 8 (0165) 32 56 92.