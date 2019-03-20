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Председатель КГК и прокурор области провели прием граждан в Ошмянах

21.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Председатель КГК и прокурор области провели прием граждан в Ошмянах

Прием граждан и «прямую линию» в Ошмянском районе провели председатель Комитета государственного контроля Гродненской области Анатолий Дорожко и прокурор Гродненской области Виктор Корзун.
 

 

На прием к руководителям областных ведомств обратились не только ошмянцы, но и  жители города Минска. Всего на приеме побывало шестеро граждан, двое – общались по телефону.
 
Качество дорожно-уличной сети, благоустройство дорог — актуальные вопросы, с которыми обращались не только горожане, но и сельчане.   Район новой индивидуальной застройки по улице Песчаная в городе активно обживают семьи.  Однако надлежащие подъездные пути к новостройкам отсутствуют.  Жители 27 участков обратились за  содействием в проведении грейдирования, подсыпки дороги. Местная власть готова идти навстречу и искать совместное решение с жильцами по обустройству дороги.
 
Председатель КГК и прокурор области провели прием граждан в Ошмянах

 

— Финансирования на обустройство подъездных путей пока нет, но  дорожные работы, которые первостепенно необходимо произвести весной, поможем выполнить,- заверил председатель Ошмянского райисполкома Мирослав Саросек.
 
Председатель КГК и прокурор области провели прием граждан в Ошмянах

Грейдирование  и ремонт дорожного полотна улиц, обустройство проездов между ними – просьба жителей агрогородка Краковка.

— Безусловно, современная дорога в агрогородке должна быть, и люди не должны испытывать неудобства. Эта проблема известна власти. Однако сиюминутно она не разрешится. К этой проблеме решено подходить поэтапно. В агрогородке Краковка за  два года заменено 8 километров инженерных сетей, построена и введена в строй современная станция обезжелезивания воды, теперь возьмемся и за дороги, — сказал председатель Ошмянского райисполкома Мирослав Саросек.

Комментируя проблемные вопросы, председатель Комитета государственного контроля по Гродненской области Анатолий Дорожко отметил:

 Ситуация с состоянием дорог актуальна и для Ошмянского района, и в целом для области. Свою позицию по этим проблемам ведомства изложат в облисполкоме для принятия решений с финансированием дорожных ремонтных работ.

Прокурор Гродненской области Виктор Корзун отметил стабильную и контролируемую обстановку в районе, выразив убеждение, что большинство проблемных вопросов людей лежит в плоскости решения местных органов власти, зачастую людям просто необходимо уделить больше внимания, чтобы объяснить возможности решения тех или иных вопросов.

www.osh.by
 
Теги: Минск
 
 
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Прием граждан и «прямую линию» в Ошмянском районе провели председатель Комитета государственного контроля Гродненской области Анатолий Дорожко и прокурор...
 
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