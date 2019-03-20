Ход конем: 23 марта в Костюковичах соревнования по шахматам

В субботу, 23 марта, в физкультурно-оздоровительном центре «Физкультура и здоровье» пройдет первенство района по шахматам среди трудовых коллективов города и сельских населенных пунктов.
Начало соревнований – 9.30.
Приглашаются все желающие.
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В субботу, 23 марта, в физкультурно-оздоровительном центре «Физкультура и здоровье» пройдет первенство района по шахматам среди трудовых коллективов города и