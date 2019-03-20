Дорожная эпопея в Макавчицах: грязь и лужи вместо дорог

В общем-то, мы уже писали по поводу плачевной ситуации в новом районе жилой застройки в Макавчицах.

Если вкратце, жители уже который год ведут активную переписку и перепалку с местной администрацией, УКС и ЖКХ: мол, по улицам ни пройти, ни проехать, да и чугунные люки на колодцах куда-то волшебным образом испарились чуть ли не сразу после приемки объекта.

И ответ пока один — сами виноваты. Так это или не так, давайте попробуем разобраться.





— Наша переписка длится уже несколько лет, — говорит Александр, житель микрорайона. — И все началось с водопровода, который построил местный ЖКХ в 2011—2013 годах. На баланс его приняли почему-то с колодцами без крышек. Вернее, когда приезжала приемочная комиссия, крышки в нужных местах стояли. Но как только комиссия уехала, их собрали и увезли работники ЖКХ.

Сначала люди накрывали колодцы кто чем мог: паллетами, досками, щитами. Когда на улицах появились заселенные дома, люди начали обращаться в ЖКХ: закройте люки, в них же могут дети угодить. В ЖКХ отвечали, что крышки на люках есть, а в устных беседах и вовсе намекали, что крышки стояли, но их украли сами жители.









— Внятного ответа до сих пор нет. Нам ответили, что Дзержинское ЖКХ для проведения сети среди прочего закупало чугунные крышки люков. А так как жителями микрорайона «плиты и люки неоднократно демонтировались, поэтому частично пришли в негодность». В общем, противоправных действий не обнаружено. Зато у нас есть письмо за подписью директора ЖКХ Мурина от 2016 года — в нем говорится, что крышки на люки установлены.

На самом деле на смотровые отверстия положены бетонные плиты. Но и они появились уже после 2016 года. А в 2018 году заместитель председателя по ЖКХ Дзержинского райисполкома Николай Жибуль ответил, что «после отгрузки крышки на люки повторно будут установлены». Как будто они здесь стояли.









Жибуль раньше был директором ЖКХ, и это именно при нем водопровод принимали в эксплуатацию. Тем не менее, нужно отметить, что постепенно проблема с люками решается — бетонные крышки меняют на полипропиленовые. И.о. директора ЖКХ Виталий Позняк подтвердил — до недавнего времени большинство колодцев было закрыто бетонными плитами.







— Было предписание МЧС сделать крышки в колодцах с пожарными гидрантами. Мы это сделали, плюс поставили крышки там, где их не было. Теперь по 10−20 штук в месяц устанавливаем, меняя плиты на пластиковые крышки. Во всем микрорайоне порядка 400 колодцев. Осталось поменять в этом году около 60 крышек.

Подождите, так были чугунные крышки или нет? Если были, то куда делись, если не было, зачем утверждать, что были? Ответа на этот вопрос, во всяком случае, от и.о. директора, получить не удалось.

Но черт с ними с люками, главная проблема все-таки это проезжая часть улицы. Дорожные работы велись с 2013-го по 2015 год, согласно одному из писем райисполкома, проложено почти 12 километров дорог. При этом как-то так получилось, что некоторые улицы превратились в глубокие канавы, в которых постоянно стоит вода.

— Это не просто мелкие лужи, которые можно обойти. Кое-где их даже не объехать, — говорит Александр. — Дорожники в некоторых местах снимали до метра грунта. Это создало сразу несколько проблем. Так, дорожники «нашли» и газ: газовая труба закапывалась на глубину полтора метра, потому что отправной точкой для газовщиков была поверхность земли. А дорожники, срезая грунт, выкопали ранее проложенный газопровод среднего давления на пересечении улицы Солнечной и переулка Верескового. Над ним теперь максимум 30 сантиметров грунта вместо 90 сантиметров до верха трубы по нормативу.

— Мы когда прокапывали траншею под газ, видели, что слой песчано-гравийной смеси здесь всего 10−15 сантиметров. Разве этого достаточно?









Читаем вывод выездной комиссии: «Установлено, что фактическая отметка поверхности дорожного покрытия соответствует проектной». Делаем свой вывод: никаких ошибок допущено явно не было, а значит — все соответствует проекту. Лужи с грязью по колено, видимо, тоже. Интересно, чей это гениальный план?

Благоустройство района началось в 2013 году. Заказчиком выступил «УКС-Дзержинск». Проектный институт «Стройпроект» разработал комплексный проект инженерных сетей и проездных путей. Отметим, что дороги здесь планировались с асфальтным покрытием. Выбор генподрядной организации проходил через тендер с начальной аукционной ценой почти в 4 миллиона долларов.

В тендере участвовали две частные компании. Победителем стала молодая строительная организация ЧСУП «ПМК-1093», зарегистрированная в мае 2013 года, за месяц до тендера. Вторая фирма, ЗАО «ДСПК-93», в дальнейшем работала бок о бок с ПМК-1093 над благоустройством — она стала субподрядчиком. Местный ОБЭП (по просьбе жителей района), кстати, проверял, не было ли при этом нарушено законодательство. В ответе говорится, что нарушений не установлено.

Подрядчик должен был сделать асфальтированные дороги по всему микрорайону, но в процессе реализации проекта стало понятно, что асфальта за бюджетные деньги не будет. Вместо него будет покрытие из песчано-гравийной смеси — в 2013 году были внесены изменения и в постановления Совмина № 983, устанавливающие, что для обеспечения минимального необходимого уровня инженерного оборудования участков теперь относятся улицы с проезжей частью, «обеспеченные покрытием из песчано-гравийной смеси».





— Какими нормами руководствовались дорожники, «вырезая» дорогу в грунте на отметке -0,7 — 1,2 метра относительно поверхности земли и уровня прилегающих земельных участков? — возмущается один из жителей района. — После такого благоустройства я не могу попасть на свой участок: въезд на него теперь настолько крутой, что ни одна машина не заедет. А мне в выходные должны цемент привезти — что, на руках за 100 метров носить?

— Нас обвиняют, что это мы испортили новое дорожное покрытие, потому что прокладывали в 2016 году центральную канализацию. Но траншею для нее копали по неблагоустроенной обочине, а не по благоустроенной проезжей части. Ее закопали, и всё. А глина на дороге, скорее всего, из-за неправильно сделанных склонов обочин. Они не укреплены, как это предписывает ТНПА, и во время дождей размываются, глина стекает на дорогу. Во многим местах после прокладки дороги «по проекту», стало только хуже.

Недавно жители микрорайона после многочисленных обращений все-таки добились того, что к ним на встречу приехали представители местного исполкома и ЖКХ.



Итог: проблемы с лужами на улицах связаны в первую очередь с тем, что проект благоустройства предусматривал асфальтное покрытие. Это значит, что высота дорожного покрытия должна быть как минимум на 10 сантиметров больше, а по краям — стоять бордюр. Когда подрядчики делали основание под асфальт, то они специально выбирали под него грунт. Если бы в проекте были грунтовые дороги, то надо было насыпать песчано-гравийную смесь поверх грунта.





Как говорится, спасибо, кэп. А деньги? А деньги, оказывается, уже все потрачены, и средств, чтобы банально засыпать ямы, понятное дело, нет.

Заказчик строительства — УКС Дзержинского района — в своих ответах сообщает, что «прокладка канализации в микрорайоне нарушила целостность дорожного полотна и обочины». Кроме того, в письме за подписью директора организации Гревцова говорится, что кооперативы по строительству канализации не предоставили акты ввода объектов в эксплуатацию.

Таким образом, УКС предлагает жителям района за «предоставлением информации о сроках восстановления покрытия» обращаться — сюрприз-сюрприз — в кооперативы.

01.02.2016 года Дзержинский райисполком подписал акт приемки дорог в эксплуатацию. УКС не сразу смог передать свой объект на баланс ЖКХ — его приняли только в мае 2018 года. То есть фактически два года за построенной инфраструктурой никто не следил. Почему эксплуатирующая организация не приняла дороги сразу, уже никто не расскажет: за это время сменилось несколько руководителей ЖКХ.









Сейчас и.о. директора — Виталий Позняк. Он не стал отрицать очевидное — дороги плохие, крышки на люки установлены не везде.

— Дороги по проекту должны были быть с асфальтовым покрытием, но нам передали с грунтовым. Но подготовка была как под асфальтовое покрытие.

Состояние дорог и.о. директора списывает на весеннюю распутицу. Также он упомянул, что в прошлом году прокладывали канализацию и засыпали дорогу глиной. Но с тем, что проблемные места появились еще до прокладки канализации, Виталий Позняк согласен.

— Мы писали письма подрядчикам, чтобы те устраняли проблемы. Что-то в том году было сделано, часть работ перенесена на этот год. По нашей части мы с наступлением благоприятной погоды будем, где это необходимо, подсыпать, грейдировать. Поверьте, мы будем только «за», если на улицах района появится асфальтовое покрытие — его гораздо проще эксплуатировать. Когда на это будут выделены деньги, никто сказать не может. По сути, проект есть — денег нет.

В субподрядной организации ЗАО «СПМК-93», которая строила дороги, утверждают, что они все делали по проекту. Главный инженер предприятия Роман Бацагин кратко прокоментирвал ситуацию:

— Мы подрядная организация, которая выполняет то, что нам говорят. Изначально по проекту благоустройства района предполагался асфальт, но на тот момент на законодательном уровне в районах индивидуальной застройки отменили асфальтовое покрытие. Проект благустройства разделили на две очереди: первая — подготовка основания из ПГС, вторая — асфальт. Вот первую часть проекта мы и построили. На претензии заказчика (УКС Дзержинска) мы ответили, и на данный момент, насколько я знаю, пока вопросов к нам нет.

Ситуация классическая — денег нет, но вы держитесь тут. Никто, конечно, ничего не отрицает, да и смысл? Но, с другой стороны, жизнь от этого в новом районе жилой застройки в Макавчицах лучше не становится. Весной или осенью это вообще больше напоминает какое-то экзотическое ралли по бездорожью.

76 162 605 рублей, например — расходная часть бюджета Дзержинска за 2017 год. Из них 58,4% уходит на финансирование отраслей социальной сферы, 26,8 млн — на образование, 12,8 — на здравоохранение, 2,3 млн — на продержку молодым и многодетным, на финансирование ЖКХ — 11,2 млн.

Какова вероятность того, что где-то здесь что-нибудь припасено на благоустройство улиц в Макавчицах (а сумма там, даже по самым скромным подсчетам, внушительная)? Вопрос, если что, риторический.



