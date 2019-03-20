«Потрясите преступников – и хватит, чтобы вернуть вклады»

«Храните деньги в сберегательных банках», - говорит государство. И мы доверяем ему, храним наши кровные в сберегательных банках. Государство гарантирует сохранность вкладов и их выдачу по первому требованию. А мы требуем уже давно, но нам никто не отвечает.

В №31 «АиФ» за 2018 год эксперты очень грамотно изложили, как и где взять средства, чтобы мы перестали просить отдать нам наше. Преступников потрясти, их дачи, гаражи - и нам хватит. И мы верим в наше государство, верим, что нам вернут наши деньги и мы еще полечимся в санаториях, а остальное положим на депозиты, чтобы дети смогли нас похоронить. В других странах выплатили, а у нас почему-то не могут вернуть.

Надеемся, что это прочитают депутаты. А нас много, вот некоторые фамилии: И. Самойлов, И. Сапун, В. Ионов, Л. Заводская, К. Пильщиков, М. Козлович, И. Янчук.

И. З. Сапун, Минск