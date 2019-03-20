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МИД России прокомментировал «отношения» российского посла и беларуского МИДа

21.03.2019 15:23 — Разное | KYKY  
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Ранее мы писали о перепалке, которая возникла между послом России в Беларуси Михаилом Бабичем и МИД. Все началось с того, Бабич дал интервью, в котором нелестно прокомментировал высказывания Лукашенко во время его «Большого разговора» и призвал Минск определиться, наконец, с форматом интеграции. После этого пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз сравнил Бабича с «подающим надежды бухгалтером» и заяви, что он просто «не понял разницы между федеральным округом и независимым государством». Бабич ответил, что спокойно относится к этой «болтовне».

Сегодня, 21 марта, МИД России тоже решил высказать свое мнение насчет их заочной дискуссии, сообщает TUT.by. Официальный комментарий опубликовали на сайте российского ведомства.

С точки зрения российского МИД, обмен колкостями вышел таким эмоциональным, потому что отношения Беларуси и России – глубокие. Тем не менее, за рамки дипломатической корректности они все-таки вышли.

В ведомстве подчеркнули, что Беларусь – «самый надежный, стратегический партнер России». А работа Бабича в Минске направлена как раз на то, чтобы сотрудничество двух стран во внешней политике стало еще более тесным. Доказательство – рост товарооборота между Россией и Беларусью. По результатам в прошлом году он увеличился до 35 миллиардов долларов в сравнении с 2017 годом – то есть на 9,4%.

«Разумеется, в российско-беларуских отношениях бывают сюжеты, по которым оценки и подходы сторон не во всем совпадают. При этом, однако, мы всегда находили и находим решения даже самых трудных вопросов. В решающей степени этому способствует то, что вне зависимости от остроты проблемы наш диалог проходит в рамках взаимоуважительного, корректного и профессионального обмена мнениями, характерного для наших братских стран. Таким он должен оставаться и впредь», – значится в комментарии.

МИД напомнил, что Российско-Беларуская Рабочая группа по реализации положений Договора о создании Союзного государства создана неспроста. Оно выразило надежды, что Беларусь проявит заинтересованность, а работа продолжит идти мирным, спокойным чередом – без «ненужных всплесков». 

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее мы писали о перепалке, которая возникла между послом России в Беларуси Михаилом Бабичем и МИД. Все началось с того, Бабич дал интервью, в котором нелестно...
 
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