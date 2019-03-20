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После вмешательства Лукашенко в колледже при Академии музыки начался ремонт
21.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Республиканской гимназии-колледже при Белорусской государственной академии музыки началась реконструкция. Ее в учебном заведении ждали давно. Но ремонтировать задние начали лишь после того, как в проблему вмешался президент Александр Лукашенко, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.
В последний раз ремонт в колледже при Академии музыки делали в 70-х, а ведь здание имеет историко-культурную ценность. Поэтому здесь необходим не только капитальный
В самом большом концертном зале, в котором выступали Патрисия Каас и Юрий Башмет, теперь тишина. Невозможно использовать и часть учебных классов. Все занятия идут в другом корпусе школы. Он уже отремонтирован. Но площадей для почти полтысячи детей не хватает. Репетировать иногда приходится и в коридоре, а целый оркестр ютится в маленьком кабинете.
Ответ долго ждать не пришлось. Архитектурный проект уже согласован, разрабатываются чертежи. А в июле у стен гимназии ждут строительный кран: начнутся работы.
В колледже хорошие новости приняли с воодушевлением и пообещали, что крепость штукатурки проверят большим концертом оркестра.
Музыкальной гимназии-школе в этом году исполнится 84 года.
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В Республиканской гимназии-колледже при Белорусской государственной академии музыки началась реконструкция. Ее в учебном заведении ждали давно.
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