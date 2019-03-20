После вмешательства Лукашенко в колледже при Академии музыки начался ремонт

В Республиканской гимназии-колледже при Белорусской государственной академии музыки началась реконструкция. Ее в учебном заведении ждали давно. Но ремонтировать задние начали лишь после того, как в проблему вмешался президент Александр Лукашенко, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

В последний раз ремонт в колледже при Академии музыки делали в 70-х, а ведь здание имеет историко-культурную ценность. Поэтому здесь необходим не только капитальный ремонт , но и реставрация.



«Средства уже выделены, сроки выдачи проектного решения, начала ремонта постоянно намечаются, но, к сожалению, все время отдаляются», – сказал директор гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки Семен Климанов.

В самом большом концертном зале, в котором выступали Патрисия Каас и Юрий Башмет, теперь тишина. Невозможно использовать и часть учебных классов. Все занятия идут в другом корпусе школы. Он уже отремонтирован. Но площадей для почти полтысячи детей не хватает. Репетировать иногда приходится и в коридоре, а целый оркестр ютится в маленьком кабинете.



«Мы начинали репетиции в нашем концертном зале. А сегодня вот в этой комнатке, где десятерым дышать уже трудно», – отмечает заслуженный артист Беларуси Владимир Перлин.



«Когда надо разыграться перед специальностью, то приходится играть в коридоре. Иногда, конечно, можно взять класс, но чаще его не дают, потому что его просто нет», – сказала учащаяся гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки Полина Егорова.



Вопрос, мучавший не одно поколение музыкантов, прозвучал и на недавнем «Большом разговоре» с президентом. Александр Лукашенко поручил мэру Минска разобраться, почему затянулся ремонт.



«Подъедь, посмотри сам, потому что пока правительство развернется, это долго будет. Если нужна помощь, скажешь потом. Надо закончить эту баталию. Мэр как раз строитель, в этом хорошо разбирается, и он оперативный человек. Я думаю, в этом году мы эту эпопею, если она есть, закончим», – заявил Лукашенко.

Ответ долго ждать не пришлось. Архитектурный проект уже согласован, разрабатываются чертежи. А в июле у стен гимназии ждут строительный кран: начнутся работы.



«Первые два этажа – это максимальное сохранение того фасада, который был исторически», – сообщил начальник архитектурно-конструкторской мастерской предприятия «Минскпроект» Олег Сергеев.

В колледже хорошие новости приняли с воодушевлением и пообещали, что крепость штукатурки проверят большим концертом оркестра.

Музыкальной гимназии-школе в этом году исполнится 84 года.