Благодаря публикации в «АиФ» читатели узнали про предков

После того как в номере №22 еженедельника от 29 мая 2018 года вышла статья “На Кобыляцкой горе», где шла речь об инициативе родственников расстрелянных в Орше советских граждан по увековечению одного из мест массовых расстрелов – Кобыляцкой горы, нам многого удалось добиться, в том числе и благодаря публикации на страницах “АиФ”.

Напечатанный материал увидели потомки репрессированных. Например, вскоре после выхода газеты со мной связалась Елена из Москвы: ее папа живет в Орше - он-то и прочитал материал и вспомнил о расстрелянном в Орше родственнике - Рылькове Дмитрии из деревни Люботынь Толочинского района. Когда Елена гостила у папы, они вместе посетили Кобыляки и возложили здесь цветы.

Еще одна читательница “АиФ” – дочь расстрелянного жителя деревни Гуя Заславльского района Иосифа Нестеровича – также прочла материал и вышла на связь. Надежда Иосифовна была восьмым, самым младшим ребенком в семье. Поэтому своего папу она не помнит. В конце октября около двадцати родственников из Орши, Минска и других регионов приехали на Кобыляки, чтобы навести здесь порядок: убрать опавшую листву, паваленные деревья, установить лавочку. Среди них были и Надежда Иосифовна со своей племянницей. Они приехали сюда впервые. Это был трогательный момент. “В свидетельстве о смерти отца сказано, что его расстреляли 20 декабря 1937 года. Мне тогда был год и шесть месяцев. Когда отец уходил, он сказал матери: «Вместо себя я оставляю дочь». У отца было семеро сыновей, я была восьмой, — вспоминала женщина. - Я счастлива, что пришла на это место, где его не похоронили, нет. Закопали самым мерзким образом». В память о своем отце Надежда Иосифовна повесила здесь памятную табличку.

Инициатива «Колбыляки. Расстреляны в Орше» действует чуть больше года, но уже за это время нам удалось сделать многое. Мы не только общими усилиями добились восстановления памятной таблицы. Благодаря поддержке проекта «Открытый список» мы получили список 1738 человек, расстрелянных в Орше, провели его анализ. Исследователь Дмитрий Дрозд выпустил электронную книгу «Место расстрела: Орша», в которой представил списки расстрелянных, а также некоторые архивные документы и личные дела жертв НКВД.

Но, самое главное, нам удалось найти около сорока потомков расстрелянных. Многие из них не только побывали на Кобыляках, но и установили здесь памятные знаки в честь своих невинно убиенных предков.

Игорь Станкевич, Минск