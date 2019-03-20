«Почему не всем пенсионерам выплатили возмещение?»

В номере «АиФ» от 8 января 2019 года была опубликована заметка «Почему мизерный процент?». Я, как и моя мама, получаю пенсию в том же банке. В конце прошлого года, 31 декабря, моей маме начислили процент возмещения – 5%, а мне не начислили, словно я гражданка Франции. А я, между прочим, работала на тяжелой работе водителем троллейбуса на протяжении тридцати одного года. По какой веской причине мне не начислили маленький процент?

Полагаю, все дело в том, что никто из пенсионеров в глаза не видел обоснованный документ о том, что каждому пенсионеру должны в конце года выплачивать мизерные возмещения с подтверждением подписи и печати. А у нас в Бресте дело расходится со словом: можно на это закрыть глаза и не платить.

P. S. 4 января на номер моего сотового телефона пришло сообщение о сумме моей пенсии. Ни устно, ни письменно я не давала такого распоряжения ни представителям банка, ни оператору сотовой связи. А еще за эту услугу с моего счета списали 10 копеек.

Людмила Васильевна Ярохович, Брест