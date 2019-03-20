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«Почему не всем пенсионерам выплатили возмещение?»

21.03.2019 16:33 — Разное | Аргументы и факты  
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«Почему не всем пенсионерам выплатили возмещение?»
АиФ

В номере «АиФ» от 8 января 2019 года была опубликована заметка «Почему мизерный процент?». Я, как и моя мама, получаю пенсию в том же банке. В конце прошлого года, 31 декабря, моей маме начислили процент возмещения – 5%, а мне не начислили, словно я гражданка Франции. А я, между прочим, работала на тяжелой работе водителем троллейбуса на протяжении тридцати одного года. По какой веской причине мне не начислили маленький процент?

«Почему не всем пенсионерам выплатили возмещение?» Чем депозит отличается от вклада?

Полагаю, все дело в том, что никто из пенсионеров в глаза не видел обоснованный документ о том, что каждому пенсионеру должны в конце года выплачивать мизерные возмещения с подтверждением подписи и печати. А у нас в Бресте дело расходится со словом: можно на это закрыть глаза и не платить.

P. S. 4 января на номер моего сотового телефона пришло сообщение о сумме моей пенсии. Ни устно, ни письменно я не давала такого распоряжения ни представителям банка, ни оператору сотовой связи. А еще за эту услугу с моего счета списали 10 копеек.

Людмила Васильевна Ярохович, Брест

 
Теги: Брест
 
 
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Полагаю, все дело в том, что никто из пенсионеров в глаза не видел обоснованный документ о том, что каждому пенсионеру должны в конце года выплачивать мизерные...
 
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