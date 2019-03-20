В Пинском райисполкоме обсудили усиление мер безопасности в учебных заведениях района

В Пинском райисполкоме состоялось совещание руководителей учреждений образования, детских школ искусств, детско-юношеских спортивных школ. Основное внимание на нем уделили вопросам безопасности обучающихся.



В совещании принимали участие председатель райисполкома И.М. Брилевич, его заместитель Д.Г. Полховский, председатель районного Совета депутатов И.И. Гузич, начальник межрайонного отдела Следственно го комитета Д.С. Лира, заместитель начальника РОВД Н.А. Чечун, заместитель начальника ГРОЧС В.В. Рябых, начальник отдела по образованию райисполкома А.И. Приловская, представители межрайонной прокуратуры, центральной поликлиники, комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома, райкома ОО «БРСМ» и другие.

Столь масштабное и представительное обсуждение состоялось в связи с чрезвычайным происшествием, которое произошло в одной из столбцовских школ, где 11 февраля было совершено двойное убийство. Ученик нанес ножевые ранения учительнице и троим школьникам. Преподаватель и один из подростков от полученных повреждений скончались, еще двое с ранениями были доставлены в больницу.

– Лишнего контроля быть не может, поэтому необходимо усилить профилактическую работу и, конечно, дисциплину. Безразличие и формализм в вопросах безопасности наших детей недопустимы. Для этого мы и собрались – чтобы выработать общие подходы и исключить даже саму вероятность возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации. Безусловно, основную ответственность за несовершеннолетних несут их родители, но и учреждения образования не остаются в стороне, – открыл совещание председатель Пинского райисполкома И.М. Брилевич.

Начальник отдела по образованию А.И. Приловская в своем выступлении подробно остановилась на тех мерах, которые принимают отдел и учреждения образования по обеспечению безопасности учащихся, противодействию факторам, угрожающим их жизни и здоровью.

Сделано уже немало. В учреждениях образования организован пропускной режим, проведены дополнительные инструктажи ответственных за пропускной режим с отработкой конкретных действий. Вблизи входных дверей в школах оборудованы места дежурства для контроля за посетителями, а также въездом автомобильного транспорта на территорию и выездом с нее. Все прибывшие посетители записываются в журнал. В некоторых учреждениях образования установлены кнопки охранной сигнализации, и эта работа будет продолжена. Системы видеонаблюдения установлены уже в 18 учреждениях образования, СПЦ, Молотковичской вспомогательной школе-интернате, ДОЛ «Поречье», в дальнейшем планируется дооборудовать наружными видеокамерами по периметру здания те школы, где обучается более 200 детей. Предприняты и меры по организации визуального осмотра отдельных учеников, чтобы не допустить наличия у них посторонних предметов.

Разъяснительная работа в этом направлении ведется и с родителями. Отдел по образованию рассчитывает на совместную работу с участием структур УВД и МЧС по обучению и инструктированию персонала, обеспечивающего дежурство и пропускной режим.

На совещании также говорили о том, что назрела необходимость принятия на республиканском уровне нормативных правовых актов, определяющих единые подходы в организации пропускного режима, максимально допустимые меры безопасности, проработанные с точки зрения юридической и правовой обоснованности.





Подробно участники форума обсудили вопросы противопожарной безопасности, охраны труда, профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, и теми ребятами, которые состоят на профилактических учетах.

Шел заинтересованный разговор о поддержке инициатив, направленных на физическое развитие молодежи, формирование здорового образа жизни. О совместной работе учреждений здравоохранения и образования по профилактике суицидального поведения среди детей и подростков шла речь в выступлении заместителя главного врача УЗ «Пинская центральная поликлиника» О.К. Цвирко. Начальник межрайонного отдела Следственного комитета Д.С. Лира и заместитель начальника РОВД Н.А. Чечун акцентировали внимание на вопросах профилактики во-влечения молодежи в деструктивные интернет-сообщества, которые популяризируют культ насилия и мизантропии.

Выстроить работу каждого коллектива так, чтобы вовремя заметить малейшие негативные изменения в поведении, психике, настроении несовершеннолетнего, негативные явления в его семье, чтобы исправить ситуацию, пока еще не поздно, – такие главные задачи стоят перед участниками прошедшего совещания.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.

Фото автора.