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В Пинском райисполкоме обсудили усиление мер безопасности в учебных заведениях района
21.03.2019 — Разное | Полесская правда
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В Пинском райисполкоме состоялось совещание руководителей учреждений образования, детских школ искусств, детско-юношеских спортивных школ. Основное внимание на нем уделили вопросам безопасности обучающихся.
Столь масштабное и представительное обсуждение состоялось в связи с чрезвычайным происшествием, которое произошло в одной из столбцовских школ, где 11 февраля было совершено двойное убийство. Ученик нанес ножевые ранения учительнице и троим школьникам. Преподаватель и один из подростков от полученных повреждений скончались, еще двое с ранениями были доставлены в больницу.
Начальник отдела по образованию А.И. Приловская в своем выступлении подробно остановилась на тех мерах, которые принимают отдел и учреждения образования по обеспечению безопасности учащихся, противодействию факторам, угрожающим их жизни и здоровью.
Разъяснительная работа в этом направлении ведется и с родителями. Отдел по образованию рассчитывает на совместную работу с участием структур УВД и МЧС по обучению и инструктированию персонала, обеспечивающего дежурство и пропускной режим.
На совещании также говорили о том, что назрела необходимость принятия на республиканском уровне нормативных правовых актов, определяющих единые подходы в организации пропускного режима, максимально допустимые меры безопасности, проработанные с точки зрения юридической и правовой обоснованности.
Шел заинтересованный разговор о поддержке инициатив, направленных на физическое развитие молодежи, формирование здорового образа жизни. О совместной работе учреждений здравоохранения и образования по профилактике суицидального поведения среди детей и подростков шла речь в выступлении заместителя главного врача УЗ «Пинская центральная поликлиника» О.К. Цвирко. Начальник межрайонного отдела Следственного комитета Д.С. Лира и заместитель начальника РОВД Н.А. Чечун акцентировали внимание на вопросах профилактики во-влечения молодежи в деструктивные интернет-сообщества, которые популяризируют культ насилия и мизантропии.
Выстроить работу каждого коллектива так, чтобы вовремя заметить малейшие негативные изменения в поведении, психике, настроении несовершеннолетнего, негативные явления в его семье, чтобы исправить ситуацию, пока еще не поздно, – такие главные задачи стоят перед участниками прошедшего совещания.
Наталья МИЛЕВСКАЯ.
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