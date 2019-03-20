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В Витебскую область пришли апрельское тепло и раннее половодье

21.03.2019 — Разное | Герой працы  
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В Витебскую область пришли апрельское тепло и раннее половодьеВ Витебскую область пришли апрельское тепло и раннее половодье

21 марта 2019 года
Весеннее половодье в регионе началось раньше обычного, а в марте к нам пришло апрельское тепло, сообщили в облгидромете.
Достаточно теплая зима привела к тому, что лед на реках начал сходить на месяц раньше обычного — в первой декаде марта.
Уже к середине марта Западная Двина и ее притоки на большинстве участков полностью очистились ото льда. Сплошной ледяной покров и ледостав с промоинами пока сохраняется на главной водной артерии Витебщины только в районе Суража.
Уровень воды в реках области в этом году поднимался постепенно и несущественно. Сейчас сохраняется небольшой подъем уровня с суточной интенсивностью на Западной Двине от 5 до 56 см, а на ее притоках — не более 17 см за сутки. В ближайшие дни на реках будет преобладать рост уровня воды, отметил начальник отдела гидрологии и агрометеорологии облгидромета Александр Царев.
На дальнейшее развитие половодья будет влиять погода в России — на тех территориях, где протекают Западная Двина и Днепр. Но, скорее всего, угрозы для северного региона Беларуси не ожидается.
Случаев подтопления, по данным областного управления МЧС, пока не зарегистрировано. В то же время в регионе есть участки, которые каждую весну проходят испытание большой водой. В частности, в деревне Кучинщина Лиозненского района подтапливает низководный мост через реку. Спасатели вместе с местной властью контролируют ситуацию, если понадобится, здесь организуют переправу.
Раньше на Витебщину пришло и весеннее тепло. В эти мартовские дни установился температурный фон, характерный для первой половины апреля. На неделе будет теплая для первого весеннего месяца погода: днем по области столбик термометра поднимется до +7…12 градусов, ночами будет до +4 градусов. К выходным воздух прогреется еще больше.
Единственное, что подпортит весеннее настроение, — усилившиеся ветра, дожди и мокрый снег. Но это — неотъемлемая часть переходного сезона, сообщила инженер-синоптик облгидромета Наталья Трашкова.
 
 
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В Витебскую область пришли апрельское тепло и раннее половодье 21 марта 2019 года Весеннее половодье в регионе началось раньше обычного, а в марте к нам пришло...
 
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