В рамках акции «Задело» активисты Буда-Кошелевской организации ОО «БРСМ» навели порядок на территории водного объекта в г. Буда-Кошелево по ул. Озерной.
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22 марта — Всемирный день водных ресурсов
21.03.2019 — Разное | Газета Авангард
В рамках акции «Задело» активисты Буда-Кошелевской организации ОО «БРСМ» навели порядок на территории водного объекта в г. Буда-Кошелево по ул. Озерной.
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В рамках акции "Задело" активисты Буда-Кошелевской организации ОО "БРСМ" навели порядок на территории водного объекта в г. Буда-Кошелево по ул. Озерной. ...
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