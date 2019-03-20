|
Куда полетим? Брестский аэропорт набирает обороты
21.03.2019 17:46 — Разное | Виртуальный Брест
Чартеры из аэропорта «Брест» в этом году будут летать на курорты 5 стран.
Впервые будут организованы рейсы в Тунис, а на
Брестский аэропорт, который до недавнего времени реализовывал лишь 2% от имеющихся у него возможностей, наращивает полетные планы. Привлечение дополнительных авиарейсов в воздушную гавань – задача непростая, но выполнимая. Особенно с учетом того, что Национальный аэропорт «Минск» загружен практически полностью. Это значит, что одеяло хоть немного, да можно перетянуть на себя. На данный момент Брестский филиал РУП «Белаэронавигация» подписал соглашение с РУП «Белтаможсервис» о сотрудничестве по привлечению дополнительных транзитных грузопотоков через самые западные авиаворота в Республику Беларусь.
Что касается пассажирских перевозок, то и тут есть подвижки: при поддержке ООО «Компания «Тез Тур» и ОАО «Авиакомпания «Белавиа» чартерная программа по южным направлениям увеличилась. Из Брестского аэропорта в летний период можно полететь в Калининград, Анталию, болгарский Бургас, черногорский Тиват. Есть и другие почины. Как сообщил мэр Бреста Александр
В зимний период 2019 года «Белавиа» планирует выполнение регулярных рейсов на маршруте Минск–Калининград–Брест–Варшава–Брест–Калининград–Минск с частотой два раза в неделю. К сожалению, российские авиакомпании не видят необходимого пассажиропотока в регионе, который смог бы обеспечить безубыточную работу авиаперевозчиков. В то же время по железной дороге из Бреста в Москву ежемесячно отправляется более 7 тыс. пассажиров. Не это ли свидетельство того, что потенциал все же есть?
Фото из открытых интернет-источников
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чартеры из аэропорта «Брест» в этом году будут летать на курорты 5 стран. Впервые будут организованы рейсы в Тунис, а на отдых в Египет из Брестского аэропорта...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)