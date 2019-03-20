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Куда полетим? Брестский аэропорт набирает обороты

21.03.2019 17:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Чартеры из аэропорта «Брест» в этом году будут летать на курорты 5 стран.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64531.php

Куда полетим? Брестский аэропорт набирает обороты

Впервые будут организованы рейсы в Тунис, а на отдых в Египет из Брестского аэропорта можно отправиться в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. С июня авиасообщение свяжет Брест с черногорским Тиватом и болгарским Бургасом.

Брестский аэропорт, который до недавнего времени реализовывал лишь 2% от имеющихся у него возможностей, наращивает полетные планы. Привлечение дополнительных авиарейсов в воздушную гавань – задача непростая, но выполнимая. Особенно с учетом того, что Национальный аэропорт «Минск» загружен практически полностью. Это значит, что одеяло хоть немного, да можно перетянуть на себя. На данный момент Брестский филиал РУП «Белаэронавигация» подписал соглашение с РУП «Белтаможсервис» о сотрудничестве по привлечению дополнительных транзитных грузопотоков через самые западные авиаворота в Республику Беларусь.

Что касается пассажирских перевозок, то и тут есть подвижки: при поддержке ООО «Компания «Тез Тур» и ОАО «Авиакомпания «Белавиа» чартерная программа по южным направлениям увеличилась. Из Брестского аэропорта в летний период можно полететь в Калининград, Анталию, болгарский Бургас, черногорский Тиват. Есть и другие почины. Как сообщил мэр Бреста Александр Рогачук, после заключения договора о побратимских связях с Батуми, был рассмотрен вопрос о возможности открытия прямой регулярной авиалинии. Правда, из-за несогласования тарифов на перелет, вопрос пока заморожен, но он находится в поле зрения властей.

В зимний период 2019 года «Белавиа» планирует выполнение регулярных рейсов на маршруте Минск–Калининград–Брест–Варшава–Брест–Калининград–Минск с частотой два раза в неделю. К сожалению, российские авиакомпании не видят необходимого пассажиропотока в регионе, который смог бы обеспечить безубыточную работу авиаперевозчиков. В то же время по железной дороге из Бреста в Москву ежемесячно отправляется более 7 тыс. пассажиров. Не это ли свидетельство того, что потенциал все же есть?

Фото из открытых интернет-источников

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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