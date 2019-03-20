Центральный коллектор Пинска планируют реконструировать в 2020-2022 годах

ОАО "Полесьегипроводхоз" завершило разработку проектно-сметной документации по реконструкции главной канализационной сети Пинска, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.



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Существующий коллектор построен в 1969 году из железобетонных труб диаметром 500 мм - 800 мм, свой ресурс они исчерпали. Учитывая продолжительный срок эксплуатации трубопровода, его перекладка - важнейший вопрос городской инфраструктуры. Строительные работы планируется выполнить в 2020-2022 годах. Предстоящая реконструкция состоит из четырех очередей общей протяженностью около 4 км (от ул. Иркутско-Пинской Дивизии до ул. Федотова).

"Решением Брестского облисполкома пинский коллектор включен в перечень объектов, планируемых к реализации с привлечением кредитных средств Международного банка реконструкции и развития. Учитывая значимость объекта, Пинским горисполкомом решено опубликовать материалы технической документации для обсуждения с общественностью экологических аспектов проекта", - подчеркнули в мэрии.

Материалы проекта размещены на сайтах Пинского горисполкома в разделе "Общественные обсуждения", а также КПУП "Пинскводоканал". Замечания и предложения можно направить до 5 апреля в городской водоканал (ул. Интернациональная, 61) по электронной почте pinskvkh@brest.by, а также по телефону 8 (0165) 32 40 98.