ВНИМАНИЕ! Ограничение движения 23 марта 2019 года!

23 марта 2019 года с 13:30 до 16:00 часов в связи с проведением спортивных мероприятий в г.Бресте будет ограничено движение транспортных средств по проспекту Машерова от пересечения с ул.Зубачева до пересечения с ул.Ленина (нечетная сторона движения).



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Заблаговременно планируйте свой маршрут движения, будьте внимательны и осторожны.

Официальный представитель УГАИ УВД Наталья Милюкова