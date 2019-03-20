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ВНИМАНИЕ! Ограничение движения 23 марта 2019 года!
21.03.2019 17:46 — Разное | Виртуальный Брест
23 марта 2019 года с 13:30 до 16:00 часов в связи с проведением спортивных мероприятий в г.Бресте будет ограничено движение транспортных средств по проспекту Машерова от пересечения с ул.Зубачева до пересечения с ул.Ленина (нечетная сторона движения).
Заблаговременно планируйте свой маршрут движения, будьте внимательны и осторожны.
Официальный представитель УГАИ УВД Наталья Милюкова
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