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ВНИМАНИЕ! Ограничение движения 23 марта 2019 года!

21.03.2019 17:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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23 марта 2019 года с 13:30 до 16:00 часов в связи с проведением спортивных мероприятий в г.Бресте будет ограничено движение транспортных средств по проспекту Машерова от пересечения с ул.Зубачева до пересечения с ул.Ленина (нечетная сторона движения).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64525.php

ВНИМАНИЕ! Ограничение движения 23 марта 2019 года!

Заблаговременно планируйте свой маршрут движения, будьте внимательны и осторожны.

Официальный представитель УГАИ УВД Наталья Милюкова

 
Теги: Брест
 
 
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  23 марта 2019 года с 13:30 до 16:00 часов в связи с проведением спортивных мероприятий в г.Бресте будет ограничено движение транспортных средств по проспекту Машерова от...
 
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