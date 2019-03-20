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В Пинске задержан местный житель с «насваем»
21.03.2019 17:46 — Разное | Виртуальный Брест
Более ста грамм некурительной табачной смеси "насвай" изъяли оперативники в Пинске.
20 марта около 17 часов 40 минут сотрудниками милиции Пинского ГОВД задержан 23-летний неработающий житель Пинска.
При обыске у последнего были обнаружены и изъяты 6 полимерных пакетов предположительно с некурительной табачной смесью «насвай» общим весом 104 грамма. Подозреваемый задержан. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по выявлению канала поставки табачной смеси.
Официальный представитель УВД Илья Помин
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Более ста грамм некурительной табачной смеси "насвай" изъяли оперативники в Пинске. 20 марта около 17 часов 40 минут сотрудниками милиции Пинского ГОВД задержан...
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