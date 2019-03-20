Беларусь и Литва обсудили вопросы увеличения пропускной способности пунктов пропуска на границе

В Государственном таможенном комитете состоялось заседание белорусско-литовской рабочей группы по развитию пограничных пунктов пропуска, сообщили в ГТК.

"Участники встречи обсудили вопросы функционирования пунктов пропуска на белорусско–литовской границе, в частности изменение статуса отдельных пунктов упрощенного пропуска на международный и упразднение отдельных пунктов упрощенного пропуска в связи с потребностью в увеличении пропускной способности пунктов пропуска, расположенных на белорусско–литовской границе", - отметили в ведомстве.

По информации комитета, сторонами согласована позиция о переводе некоторых пунктов пропуска в разряд международных.

В мероприятии приняли участие представители таможенных и пограничных органов Беларуси и Литвы, а также представители иных республиканских органов двух государств.