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Под Витебском инспектор ГАИ нашёл раненого водителя в 10 км от места ДТП

21.03.2019 17:33 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Витебском районе инспектор ГАИ спас жизнь водителю, который попал в ДТП и ушёл с места аварии на расстояние 10 км.  

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, водитель снегоуборочной машины рассказал правоохранителям, что в районе одной из деревень под Витебском лежит в кювете машина.  

Прибыв к указанному месту сотрудники ГАИ обнаружили, что в машине дорожников находятся два нетрезвых попутчика, которые попросили их подвезти. Милиционеры пришли к выводу, что это они ехали на том автомобиле, который оказался в кювете.  

Инспекторы обратили внимание, что один из мужчин испачкан кровью, хотя ран у него не было. Правоохранители поинтересовались, только ли вдвоём мужчины находились в легковушке. Парни стали отрицать своё участие в ДТП, при этом заявив, что с ними никого не было.  

Один из милиционеров им не поверил и пошёл искать водителя. В десяти километрах от места ДТП владелец машины был обнаружен. К этому моменту пострадавший уже не мог самостоятельно двигаться. На голове лежавшего кровоточила рана.  

Позже стало известно, что это он находился за рулём автомобиля, а после аварии гражданин попытался скрыться, но заблудился.  

Инспектор ГАИ поместил пострадавшего в служебную машину, после чего отвёз его в больницу. Чтобы мужчина не потерял сознания, правоохранитель разговаривал с ним. Медикам пострадавший передавался уже в бессознательном состоянии.  

Врачи смогли спасти пациента, добавив, что если бы мужчина был доставлен к ним хотя бы парой минут позже, то он мог бы не выжить.  

На неделе в Пинском районе столкнулись две легковушки. 

Причиной ДТП стал перебегавшй дорогу кабан – подробнее здесь.  
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебском районе инспектор ГАИ спас жизнь водителю, который попал в ДТП и ушёл с места аварии на расстояние 10 км.   Как сообщает УВД Витебского...
 
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