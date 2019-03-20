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«Очень близко по духу». В Минске открылась выставка икон, приуроченная ко дню рождения Митрополита Филарета

21.03.2019 17:23 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет 21 марта отмечает 84-й день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К теплым словам поздравления в эти дни присоединился и Национальный художественный музей, где открылась выставка, приуроченная ко дню рождения иерарха.

«Очень близко по духу». В Минске открылась выставка икон, приуроченная ко дню рождения Митрополита Филарета

«Очень близко по духу». В Минске открылась выставка икон, приуроченная ко дню рождения Митрополита Филарета

«Два мира русской иконописи» – это 39 уникальных икон, которые являются частью московской экспозиции. Все они относятся, возможно, к самому непростому периоду в русской культуре, называемому «эпохой перемен». В это время в иконописи происходит смена стилей, возрастает интерес к личности человека и окружающему миру.

«Очень близко по духу». В Минске открылась выставка икон, приуроченная ко дню рождения Митрополита Филарета

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Беларуси:
Я думаю, што гэта вельмі цудоўны падарунак не толькі ад музейнай грамадскасці, ад кіраўніцтва двух музеяў, але і ад ўсіх жыхароў нашай краіны, таму што ўладыка Філарэт зрабіў за сваё архіпастарскае служэнне вельмі многа для Беларусі. Гэта не только архіпастар, але і сапраўдны герой Беларусі.

«Очень близко по духу». В Минске открылась выставка икон, приуроченная ко дню рождения Митрополита Филарета

Николай Задорожный, директор музея русской иконы:
Поскольку Митрополит Филарет сам происходит из Поволжских земель (его родители из этих мест – Ярославль, Кострома), то мы здесь представляем именно живопись Поволжья. Это иконы XVII-XVIII веков. Мы считаем, что это будет очень близко по духу и радостно воспринято.

Это не первый опыт сотрудничества Минска с московским Музеем русской иконы. Организаторы уверены, что выставка будет интересна и широкому зрителю.

«Очень близко по духу». В Минске открылась выставка икон, приуроченная ко дню рождения Митрополита Филарета
Фото. Выставка икон, приуроченная ко дню рождения Митрополита Филарета, открылась в Национальном художественном музее
«Очень близко по духу». В Минске открылась выставка икон, приуроченная ко дню рождения Митрополита Филарета
Фото. Выставка икон, приуроченная ко дню рождения Митрополита Филарета, открылась в Национальном художественном музее
«Очень близко по духу». В Минске открылась выставка икон, приуроченная ко дню рождения Митрополита Филарета
Фото. Выставка икон, приуроченная ко дню рождения Митрополита Филарета, открылась в Национальном художественном музее
«Очень близко по духу». В Минске открылась выставка икон, приуроченная ко дню рождения Митрополита Филарета
Фото. Выставка икон, приуроченная ко дню рождения Митрополита Филарета, открылась в Национальном художественном музее
«Очень близко по духу». В Минске открылась выставка икон, приуроченная ко дню рождения Митрополита Филарета
Фото. Выставка икон, приуроченная ко дню рождения Митрополита Филарета, открылась в Национальном художественном музее
«Очень близко по духу». В Минске открылась выставка икон, приуроченная ко дню рождения Митрополита Филарета
Фото. Выставка икон, приуроченная ко дню рождения Митрополита Филарета, открылась в Национальном художественном музее
«Очень близко по духу». В Минске открылась выставка икон, приуроченная ко дню рождения Митрополита Филарета
Фото. Выставка икон, приуроченная ко дню рождения Митрополита Филарета, открылась в Национальном художественном музее
«Очень близко по духу». В Минске открылась выставка икон, приуроченная ко дню рождения Митрополита Филарета
Фото. Выставка икон, приуроченная ко дню рождения Митрополита Филарета, открылась в Национальном художественном музее

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет 21 марта отмечает 84-й день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К теплым словам...
 
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