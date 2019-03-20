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«Очень близко по духу». В Минске открылась выставка икон, приуроченная ко дню рождения Митрополита Филарета
Новости Беларуси. Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет 21 марта отмечает 84-й день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К теплым словам поздравления в эти дни присоединился и Национальный художественный музей, где открылась выставка, приуроченная ко дню рождения иерарха.
«Два мира русской иконописи» – это 39 уникальных икон, которые являются частью московской экспозиции. Все они относятся, возможно, к самому непростому периоду в русской культуре, называемому «эпохой перемен». В это время в иконописи происходит смена стилей, возрастает интерес к личности человека и окружающему миру.
Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Беларуси:
Николай Задорожный, директор музея русской иконы:
Это не первый опыт сотрудничества Минска с московским Музеем русской иконы. Организаторы уверены, что выставка будет интересна и широкому зрителю.
Фото. Выставка икон, приуроченная ко дню рождения Митрополита Филарета, открылась в Национальном художественном музее
Фото. Выставка икон, приуроченная ко дню рождения Митрополита Филарета, открылась в Национальном художественном музее
Фото. Выставка икон, приуроченная ко дню рождения Митрополита Филарета, открылась в Национальном художественном музее
Фото. Выставка икон, приуроченная ко дню рождения Митрополита Филарета, открылась в Национальном художественном музее
Фото. Выставка икон, приуроченная ко дню рождения Митрополита Филарета, открылась в Национальном художественном музее
Фото. Выставка икон, приуроченная ко дню рождения Митрополита Филарета, открылась в Национальном художественном музее
Фото. Выставка икон, приуроченная ко дню рождения Митрополита Филарета, открылась в Национальном художественном музее
Фото. Выставка икон, приуроченная ко дню рождения Митрополита Филарета, открылась в Национальном художественном музее
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«Очень близко по духу». В Минске открылась выставка икон, приуроченная ко дню рождения Митрополита Филарета
Новости Беларуси. Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет 21 марта отмечает 84-й день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К теплым словам...
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