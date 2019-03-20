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Британец перепел песню представительницы Беларуси для «Евровидения-2019». Видеофакт

21.03.2019 17:03 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. После своей победы в национальном отборе на «Евровидение-2019» белорусская исполнительница ЗЕНА (Зина Куприянович) объявила конкурс. Кандидат на победу уже появился.  

Суть – в лучшем кавере на песню певицы. Когда ЗЕНА подведёт результаты конкурса – не уточняется. В качестве приза победитель попадёт в Instagram-ленту белоруски.  

Среди участников ЗЕНА уже выделила британца Дэнни Мак-Воя (Danny McEvoy). Мужчина часто перепевает других исполнителей под сопровождение акустической гитары, не обошёл он своим вниманием и белорусскую артистку.  

Британец перепел песню представительницы Беларуси для «Евровидения-2019». Видеофакт
Фото: facebook.com/DannyMcEvoyMusician  

Вероятно, Дэнни сделал каверы на всех участников грядущего «Евровидения». В том числе и на Сергея Лазарева.  

Представитель России презентовал свою композицию для международного песенного конкурса 9 марта ровно в 19:00.  

За несколько часов клип на песню набрал более миллиона просмотров на YouTube – здесь подробнее.  
 
 
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Новости Беларуси. После своей победы в национальном отборе на «Евровидение-2019» белорусская исполнительница ЗЕНА (Зина Куприянович) объявила конкурс. Кандидат на...
 
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