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Британец перепел песню представительницы Беларуси для «Евровидения-2019». Видеофакт
Новости Беларуси. После своей победы в национальном отборе на «Евровидение-2019» белорусская исполнительница ЗЕНА (Зина Куприянович)
Суть – в лучшем кавере на песню певицы. Когда ЗЕНА подведёт результаты конкурса – не уточняется. В качестве приза победитель попадёт в Instagram-ленту белоруски.
Среди участников ЗЕНА уже
Вероятно, Дэнни сделал каверы на всех участников грядущего «Евровидения». В том числе и на Сергея Лазарева.
Представитель России
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Новости Беларуси. После своей победы в национальном отборе на «Евровидение-2019» белорусская исполнительница ЗЕНА (Зина Куприянович) объявила конкурс. Кандидат на...
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