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В Австралии эвакуировали более 2 тысяч жителей из-за надвигающегося циклона «Тревор»

21.03.2019 16:46 — Разное | СТВ  
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Новости Австралии. Более 2 тысяч жителей эвакуированы в Австралии из-за надвигающегося циклона «Тревор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии эвакуировали более 2 тысяч жителей из-за надвигающегося циклона «Тревор»

В основном, покинуть свои дома пришлось жителям прибрежных районов на севере страны. Людей вывозили всеми доступными видами транспорта: задействовали автобусы, паромы, вертолеты и самолеты. В регионе объявлен режим ЧП. Школы и предприятия временно приостановили работу.

Специалисты прогнозируют, что «Тревор» принесет с собой штормовые ветры с порывами до 260 км/ч и сильные ливни.

В Австралии эвакуировали более 2 тысяч жителей из-за надвигающегося циклона «Тревор»
 
 
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Новости Австралии. Более 2 тысяч жителей эвакуированы в Австралии из-за надвигающегося циклона «Тревор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В основном,...
 
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