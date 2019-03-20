Президент Беларуси поздравил Митрополита Филарета с днём рождения

Новости Беларуси. Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет 21 марта отмечает 84-й день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Более двух десятков лет иерарх возглавлял православную церковь нашей страны. Его заслуги перед государством, без преувеличения, огромны: большую часть своей жизни он посвятил возрождению религиозной жизни в Беларуси.

С днем рождения Митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси поздравил Александр Лукашенко.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Всю свою жизнь вы посвятили сохранению христианских традиций, став добрым и мудрым учителем для многих тысяч прихожан и священников. Будучи одним из самых авторитетных иерархов в православном мире, вы внесли значительный вклад в возрождение Белорусской православной церкви, сделали многое для укрепления государственно-церковных отношений. Пусть и в дальнейшем ваши мудрость и молитвы помогают людям в поиске жизненных ориентиров и стремлении к новым свершениям.