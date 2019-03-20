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Президент Беларуси поздравил Митрополита Филарета с днём рождения
Новости Беларуси. Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет 21 марта отмечает 84-й день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более двух десятков лет иерарх возглавлял православную церковь нашей страны. Его заслуги перед государством, без преувеличения, огромны: большую часть своей жизни он посвятил возрождению религиозной жизни в Беларуси.
С днем рождения Митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси поздравил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет 21 марта отмечает 84-й день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более двух...
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