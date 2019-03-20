Сообщение о минировании Эрмитажа оказалось ложным

Новости России. 21 марта новая волна сообщений о ложных минированиях прокатилась по России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за поступившей в отдел полиции информации о заложенных бомбах в Санкт-Петербурге прошла эвакуация в Эрмитаже и Исаакиевском соборе.





Сотрудники экстренных служб тщательно проверили здания, однако ничего не обнаружили. Кроме того, сегодня в городе были эвакуированы 12 школ, несколько вузов, медучреждений и торговых центров.



