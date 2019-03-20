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Под шквал аплодисментов. Юлию Началову проводили в последний путь

21.03.2019 16:13 — Разное | СТВ  
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Новости России. В Москве простились с певицей Юлией Началовой. Ранее сообщалось, что траурная церемония начнётся на Троекуровском кладбище в 12 и будет идти два часа, но родственники решили продлить церемонию прощания на час, чтобы дать больше времени поклонникам, друзьям и коллегам артистки проститься с ней.  

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С самого утра, как сообщают российские издания, у входа в ритуальный зал начала выстраиваться очередь почитателей творчества артистки. Люди несли с собой газетные вырезки и журналы с Юлией на обложке. Многие выросли на её песнях, певицу Началову помнят ещё со времён участия в популярном проекте «Утренняя звезда».  

Одним из первых на церемонию пришёл Александр Панайотов.  

«Прощай, моя милая девочка», – написал певец на своей странице в Instagram спустя несколько часов.  

Под шквал аплодисментов. Юлию Началову проводили в последний путь
Фото: instagram.com/panaiotov  

В объективы фотокамер попали исполнительница Ольга Кормухина, подруга Началовой и директор клиники, в которой Юлия лечилась, Мария Ротань, а также лечащий врач певицы Василий Шуров.  

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Ближе к полудню пришёл солист группы «Премьер-министр» Жан Милимеров, который был хорошим другом Началовой. Несколькими днями ранее он написал: «Юлянечка, как же так. Светлая тебе память, подруга моя».  

На церемонии также присутствовали Кирилл Андреев, Ирина Салтыкова, Илона Броневицкая, Влад Топалов, Анастасия Стоцкая, Зара, Виктор Салтыков, Катя Лель, Владимир Лёвкин, Дмитрий Певцов, Сергей Крылов, Бари Алибасов, Андрей Разин, Алексей Глызин и многие другие.  

Менеджер Началовой Анна Исаева рассказала, что на похороны Юлии пришли все её учителя и сокурсники. «Юля, как принцесса, вся в белых цветах», – сдерживая слёзы, произнесла Анна.  

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Под шквал аплодисментов. Юлию Началову проводили в последний путь
Фото: instagram.com/julianachalova  

Коллеги, поклонники, друзья и родственники на проводы Юлии несли её любимые цветы – розы. Многие, общаясь с журналистами, посчитали своим долгом рассказать, какой Началова была артисткой и каким человеком. Эдгард Запашный вспомнил первую встречу с певицей и на церемонию прощания, помимо букета, принёс игрушечного тигрёнка. Как отметили пользователи соцсетей, именно это животное было талисманом исполнительницы.  

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На прощальной церемонии Филипп Киркоров с горечью отметил, что ничего не может быть страшнее в жизни, чем когда родители хоронят своих детей.  

«БОЛЬНО, НЕСПРАВЕДЛИВО, РАНО.… Ну почему БОГ забирает именно таких и так рано, неужели ТАМ, не хватает АНГЕЛОВ... ПРОЩАЙ, АНГЕЛ по имени ЮЛЯ...», – отреагировал на трагическое сообщение певец.  

Под шквал аплодисментов. Юлию Началову проводили в последний путь
Фото: instagram.com/fkirkorov  

«Добрая. Светлая. Невероятно чистая. Она всегда улыбалась», – именно такой запомнили артистку все, кто хоть раз общался с Юлией Началовой.  

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Несмотря на то что похороны были закрытыми, поклонники пытались приблизиться к могиле Началовой. Также на церемонии был введён запрет на фотосъёмку. В последний путь певицу проводили как и подобает большим артистам – под шквал аплодисментов.  

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Новости России. В Москве простились с певицей Юлией Началовой. Ранее сообщалось, что траурная церемония начнётся на Троекуровском кладбище в 12 и будет идти два...
 
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