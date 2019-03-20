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В Псковской области уничтожили 25 тонн яблок, ввезенных с территории Беларуси

21.03.2019 17:30 — Разное | Ежедневник  
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В Псковской области уничтожили 25 тонн яблок, ввезенных с территории Беларуси

фото: fsvps.ru

Как сообщает Россельхознадзор, речь идет о яблоках «неустановленного происхождения».

В Опочецком и Усвятском районах Псковской области задержано два автомобиля, осуществлявших незаконный ввоз с территории Беларуси без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара.

При проведении досмотра грузовых отсеков автомобилей были выявлены свежие яблоки неустановленного происхождения, сообщает Россельхознадзор. 

25,5 тонн яблок изъяты из оборота и уничтожены  на полигоне ТБО в городе Себеж Псковской области. Возбуждены дела об административных правонарушениях.

 
 
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Как сообщает Россельхознадзор, речь идет о яблоках «неустановленного происхождения».
 
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