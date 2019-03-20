"Банку Дабрабыт" ищут инвестора в Китае

Китай с рабочим визитом посетил председатель правления ОАО «Банк Дабрабыт» Игорь Лихогруд. Как сообщает беларусское посольство в Пекине, он встретился с представителями банков и инвестфондов Китая.





ОАО «Банк Москва-Минск» было выкуплен Национальным банком в 2014 году у российского ВТБ. В январе этого года банк переименовали в «Дабрабыт».





Вопрос приватизации банка обсуждается уже не первый год. В 2017 году интерес к инвестициям в банк проявляла китайская компания Drex Food. В прошлом ноябре сообщалось, что заинтересованность в приобретении банк проявлял турецкий капитал.









В декабре 2018 года председатель правления Нацбанка Павел Каллаур заявлял, что «Банк Дабрабыт» должны продать в наступившем году.