С президентского кресла на тот свет не понесут? Как уйдет Лукашенко?

Сенсационная отставка Нурсултана Назарбаева состоялась на фоне разговоров и рассуждений о якобы запланированном уходе Александра Лукашенко, на который он намекнул во время «Большого разговора» 1 марта. Поэтому казахстанский опыт становится особенно интересным.





Варианты ухода диктаторов

Первый вариант. Диктатор уходит совсем, сохранив только гарантии собственной безопасности. Так оставляли свои посты Аугусто Пиночет, Борис Ельцин, Фидель Кастро.





Второй вариант. Диктатор объявляет отставку, никаких значительных формальных должностей не занимает, но выполняет роль «серого кардинала». То есть сохраняет реальную власть. Такой статус был у Юзефа Пилсудского в межвоенной Польше, Ли Куан Ю в Сингапуре.





Третий вариант. Лидер уходит с занимаемой должности, передает ее другому политику, однако сам перемещается на другую должность, наделяя ее важными полномочиями. Так делал Слободан Милошевич, меняя пост главы Югославии на главу Сербии.





Таким образом хотел остаться у власти Серж Саргсян в Армении, поменяв пост президента на премьер-министра, но ему помешали массовые протесты. Собственно говоря, так сделал и Владимир Путин в 2008-2012 годах, став главой правительства, однако сохранив реальную власть.





Нурсултан Назарбаев реализовал этот последний вариант. Он возглавляет Совет безопасности Казахстана, предварительно поменял Конституцию, согласно которой председатель этого Совета имеет даже больше полномочий, чем действующий президент.





И это при том, что Елбасы расставил повсюду своих людей, родственников, однако не доверяет даже им.





Свое видение ситуации он когда-то объяснил так: «Как только начнешь искать замену, вокруг все попрано. Никого нет, один я. У вас других нет, поэтому держитесь за меня». Кому такой человек может доверять?





Тогда в чем смысл замены шила на мыло? Все это сделано для постепенного, контролируемого транзита власти. Чтобы вдруг его детей после смерти не отправили в тюрьму, как произошло в соседнем Узбекистане.









Возможен ли в Беларуси подобный вариант?

Если говорить о перспективах Беларуси, то, разумеется, ни первый, ни второй вариант Лукашенко не подходит. Но я очень сомневаюсь, что он пойдет даже на третий вариант. Ведь это предполагает необходимость делиться с кем-то властью. Что для него неприемлемо. Ведь авторитарный правитель, который долго находится у власти, никому не доверяет, всех подозревает в нелояльности.





К тому же в результате отрицательной кадровой селекции его окружение все больше мельчает. На недавнем заседании Совета безопасности Лукашенко сказал: «Все, кто сидит за этим столом и напротив меня: вы – не политики, вы – люди, которые точно работают в своем направлении».





Кому же здесь можно доверить не только власть, но и гарантии собственной безопасности, когда "за этим столом" сидят только исполнители, которые тщательно конспектируют в тетрадь слова о «бабле», «мерседесах» и «телках»?





Трагедия одиночества, для описания которой нужно перо Шекспира.