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– Доллар США снижается не только на белорусском валютном рынке , а ко всем основным валютам. Например, курсы евро и британского фунта также укрепились по отношению к «баксу».



Росту белорусской национально валюты сейчас способствуют несколько факторов. снижается не только на, а ко всем основным валютам. Например, курсыи британскоготакже укрепились по отношению к «баксу».

Во-первых, это стабильность на внутреннем рынке в целом. В условиях сжатой денежной массы имеется умеренный дефицит белорусской ликвидности, и это поддерживает спрос на белорусские рубли.