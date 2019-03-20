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Что происходит с курсом доллара в Беларуси?
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Росту белорусской национально валюты сейчас способствуют несколько факторов.
Во-первых, это стабильность на внутреннем рынке в целом. В условиях сжатой денежной массы имеется умеренный дефицит белорусской ликвидности, и это поддерживает спрос на белорусские рубли.
Во-вторых, в противоположность доллару США растет
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По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг 21 марта доллар опустился ниже психологической отметки в 2,10 рубля. Это минимум за текущий год.
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