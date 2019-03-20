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Что происходит с курсом доллара в Беларуси?

21.03.2019 17:40 — Разное | Myfin  
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Что происходит с курсом доллара в Беларуси?
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com
Что происходит с курсом доллара в Беларуси?Доллар США снижается не только на белорусском валютном рынке, а ко всем основным валютам. Например, курсы евро и британского фунта также укрепились по отношению к «баксу».

Росту белорусской национально валюты сейчас способствуют несколько факторов.

Во-первых, это стабильность на внутреннем рынке в целом. В условиях сжатой денежной массы имеется умеренный дефицит белорусской ликвидности, и это поддерживает спрос на белорусские рубли.

Во-вторых, в противоположность доллару США растет курс российского рубля, который в валютной корзине Нацбанка, напомним, имеет 50% веса.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг 21 марта доллар опустился ниже психологической отметки в 2,10 рубля. Это минимум за текущий год.
 
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Герой працы
Газета Авангард
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