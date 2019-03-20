ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ советует велосипедистам освежить в памяти правила дорожного движения

21.03.2019 17:57 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
ГАИ советует велосипедистам освежить в памяти правила дорожного движения
Фото из открытых источников

С установлением комфортной погоды на дорогах с каждым днем появляется все больше двухколесных транспортных средств, водители которых зачастую нарушают и просто игнорируют Правила дорожного движения, что приводит к дорожно-транспортным происшествиям. 

В связи с этим Госавтоинспекция призывает и настоятельно рекомендует водителям всех двухколесных транспортных средств без исключения, прежде чем выехать на дорогу, в обязательном порядке убедиться в их техническом исправном состоянии, а также обновить в памяти Правила дорожного движения.

ГАИ советует велосипедистам освежить в памяти правила дорожного движенияСтарший инспектор по АиП ОГАИ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория Царук рассказала "АиФ" об основных пунктах правил, которые стоит обязательно освежить в памяти.

Движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии — по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края. При этом:

  • выезд далее 1 метра от правого края проезжей части дороги допускается лишь для объезда препятствия и в разрешенных случаях для поворота налево или разворота;
  • колонны велосипедистов при движении по проезжей части дороги должны быть разделены на группы не более чем по 10 велосипедистов. Расстояние между группами должно составлять не менее 100 метров;
  • при наличии на проезжей части дороги линии горизонтальной дорожной разметки, обозначающей ее край, эта линия должна располагаться слева от велосипедиста.

При движении по дороге в темное время суток и (или) при недостаточной видимости на велосипеде или мопеде должны быть включены: спереди — фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади — фонарь, излучающий красный свет.

Вне перекрестков на нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой велосипедист обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге.

При пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу велосипедист должен вести велосипед рядом с собой и руководствоваться требованиями, предусмотренными настоящими Правилами для движения пешеходов.

ГАИ советует велосипедистам освежить в памяти правила дорожного движения Нужно ли декларировать велосипед при выезде за границу?

Велосипедисту запрещается:

  • использовать технически неисправные велосипеды, а также оборудованные с нарушением требований технических нормативных правовых актов;
  • двигаться, не держась за руль и (или) не держа ноги на педалях (подножках);
  • поворачивать налево или разворачиваться на дороге, имеющей трамвайный путь, и на дороге, имеющей более одной полосы для движения в данном направлении;
  • перевозить пассажиров, за исключением случаев перевозки на велосипеде детей в возрасте до семи лет на дополнительном специально оборудованном сиденье;
  • перевозить грузы, которые выступают более чем на 0,5 метра по длине или ширине за габариты транспортного средства, а также грузы, мешающие управлению этим транспортным средством.

Запрещается без сопровождения совершеннолетнего лица управлять велосипедом на дороге лицам моложе 14 лет (кроме пешеходных и жилых зон, тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек).

Запрещается буксировка велосипеда и велосипедом, за исключением велосипедного прицепа промышленного производства. Также запрещено ездить на велосипеде по автомагистралям.

Согласно Правилам дорожного движения, велосипед должен иметь исправные тормозную систему, рулевое управление и звуковой сигнал, быть оборудован зеркалом заднего вида, спереди - световозвращателем белого цвета, сзади - световозвращателем (световозвращателями) красного цвета, а с каждой боковой стороны - световозвращателями оранжевого цвета.

За нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом, предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 18.23 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, которая предусматривает наказание в виде штрафа размером от 1 до 3 базовых величин, если правонарушение было совершенно в состоянии алкогольного опьянения – штраф от 3 до 5 базовых величин.                                                                           

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Именно аварии с участием данного вида транспортных средств заканчиваются достаточно тяжелыми последствиями.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси продают самый дорогой дом за $4 млн. Вы только посморите на это
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика