ГАИ советует велосипедистам освежить в памяти правила дорожного движения

С установлением комфортной погоды на дорогах с каждым днем появляется все больше двухколесных транспортных средств, водители которых зачастую нарушают и просто игнорируют Правила дорожного движения, что приводит к дорожно-транспортным происшествиям.

В связи с этим Госавтоинспекция призывает и настоятельно рекомендует водителям всех двухколесных транспортных средств без исключения, прежде чем выехать на дорогу, в обязательном порядке убедиться в их техническом исправном состоянии, а также обновить в памяти Правила дорожного движения.

Старший инспектор по АиП ОГАИ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория Царук рассказала "АиФ" об основных пунктах правил, которые стоит обязательно освежить в памяти.

Движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии — по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края. При этом:

выезд далее 1 метра от правого края проезжей части дороги допускается лишь для объезда препятствия и в разрешенных случаях для поворота налево или разворота;

колонны велосипедистов при движении по проезжей части дороги должны быть разделены на группы не более чем по 10 велосипедистов. Расстояние между группами должно составлять не менее 100 метров;

при наличии на проезжей части дороги линии горизонтальной дорожной разметки, обозначающей ее край, эта линия должна располагаться слева от велосипедиста.

При движении по дороге в темное время суток и (или) при недостаточной видимости на велосипеде или мопеде должны быть включены: спереди — фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади — фонарь, излучающий красный свет.

Вне перекрестков на нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой велосипедист обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге.

При пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу велосипедист должен вести велосипед рядом с собой и руководствоваться требованиями, предусмотренными настоящими Правилами для движения пешеходов.

Велосипедисту запрещается:

использовать технически неисправные велосипеды, а также оборудованные с нарушением требований технических нормативных правовых актов;

двигаться, не держась за руль и (или) не держа ноги на педалях (подножках);

поворачивать налево или разворачиваться на дороге, имеющей трамвайный путь, и на дороге, имеющей более одной полосы для движения в данном направлении;

перевозить пассажиров, за исключением случаев перевозки на велосипеде детей в возрасте до семи лет на дополнительном специально оборудованном сиденье;

перевозить грузы, которые выступают более чем на 0,5 метра по длине или ширине за габариты транспортного средства, а также грузы, мешающие управлению этим транспортным средством.

Запрещается без сопровождения совершеннолетнего лица управлять велосипедом на дороге лицам моложе 14 лет (кроме пешеходных и жилых зон, тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек).

Запрещается буксировка велосипеда и велосипедом, за исключением велосипедного прицепа промышленного производства. Также запрещено ездить на велосипеде по автомагистралям.

Согласно Правилам дорожного движения, велосипед должен иметь исправные тормозную систему, рулевое управление и звуковой сигнал, быть оборудован зеркалом заднего вида, спереди - световозвращателем белого цвета, сзади - световозвращателем (световозвращателями) красного цвета, а с каждой боковой стороны - световозвращателями оранжевого цвета.

За нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом, предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 18.23 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, которая предусматривает наказание в виде штрафа размером от 1 до 3 базовых величин, если правонарушение было совершенно в состоянии алкогольного опьянения – штраф от 3 до 5 базовых величин.