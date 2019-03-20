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Александр Карлюкевич: «Посылы Концепции информационной безопасности касаются всех сфер жизни»

21.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Александр Карлюкевич: «Посылы Концепции информационной безопасности касаются всех сфер жизни»

Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич встретился с коллективом областной научной библиотеки имени Карского, гродненскими писателями, руководством областных филиалов «Белкниги» и «Союзпечати» в рамках единого дня информирования. Разговор шел главным образом об информационной безопасности, книгоиздательстве, литературном вкусе и топовых белорусских авторах. 

 

Александр Карлюкевич: «Посылы Концепции информационной безопасности касаются всех сфер жизни»

 На этой неделе Главой государства было принято решение относительно Концепции информационной безопасности. Этот документ, над которым работал Совет Безопасности Республики Беларусь, и сегодня широко обсуждается. Концепция в ближайшее время будет размещена на белорусском, русском, английском и других языках на самых разных ресурсах, с ее содержанием смогут ознакомиться все граждане, – рассказал Александр Карлюкевич. – Хочу отметить, что не стоит сравнивать непосредственно Концепцию с документом, который определяет те или иные конкретные задачи. Она позволяет общественным, политическим организациям, органам государственного управления определить свои направления на пути сохранения информационного суверенитета, обеспечения информационной безопасности нашего общества и страны. Посылы, которые есть здесь, касаются буквально всех сфер жизни. 

Александр Карлюкевич: «Посылы Концепции информационной безопасности касаются всех сфер жизни»

Во время встречи в Гродно также поднимался вопрос, который непосредственно не касается информационной безопасности, однако в значительной степени с ней связан – самосознание граждан. В частности, воспитание через литературу. Прозвучало мнение, что, возможно, стоит составить список произведений, которые стоит прочитать каждому белорусу?

Как отметил Александр Карлюкевич, лучшие литературные произведения включены в школьную программу, программу внеклассного чтения. Также ежегодно за счет государственных средств издаются книги, которые были отобраны и рекомендованы экспертным советом. В определенном смысле это можно соотнести с неким национальным рейтингом. 

Александр Карлюкевич: «Посылы Концепции информационной безопасности касаются всех сфер жизни»

Кстати, министра заинтересовал и проект гродненских писателей. Областным отделением СПБ подготовлен сборник по литературе для учеников 1 – 4 классов. Что важно, полностью на местном материале. Включенные в него произведения могут использоваться для внеклассного чтения. Если на такую книгу будет спрос со стороны педагогов и родителей, она может быть издана за государственные средства.

– Пропаганда хорошей книги – вопрос очень важный. И сегодня, когда книгу порой считают консервативным продуктом, я бы большее внимание обратил на тот факт, что не только библиотекари, но и школа, издатели, сами писатели должны рекламировать книги. А форматы этого, способы могут быть самые разные: списки, рейтинги, советы… Главное – они должны иметь характер авторитетного мнения, – отметил Александр Карлюкевич.

К слову, в этом году на Гродненщине состоятся два знаковых события, которые связаны с популяризацией книг. Во-первых, это День белорусской письменности, столицей которого 1 сентября станет Слоним. А в июне в Мирском замке пройдет фестиваль книги – также прекрасная возможность авторам, издателям и книгораспространителям представить современную литературу, а читателям – найти свою книгу. 

Александр Карлюкевич: «Посылы Концепции информационной безопасности касаются всех сфер жизни»

Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА
Фото: Артем ТУРЛАЙ
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич встретился с коллективом областной научной библиотеки имени Карского, гродненскими писателями, руководством...
 
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