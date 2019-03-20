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Беларусь и Польша продолжат продвигать бренд Августовского канала на мировой рынок

21.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Беларусь и Польша продолжат продвигать бренд Августовского канала на мировой рынок

Туристическая привлекательность Августовского канала растет. Для этого польская и белорусская стороны проводят работу в разных направлениях.

Наиболее актуальные вопросы  совместного продвижения бренда Августовского канала на международных туристических рынках обсудили на очередном заседании белорусско-польской рабочей группы по развитию Августовского канала, которое прошло в одноименном польском городе Августов.

Беларусь и Польша продолжат продвигать бренд Августовского канала на мировой рынок
Беларусь и Польша продолжат продвигать бренд Августовского канала на мировой рынок

Инфраструктура канала постоянно развивается: открываются новые туристические объекты, агроусадьбы, места отдыха. Увеличивается количество спортивных, туристических и культурно-массовых мероприятий по обе стороны границы. Повышает туристическую привлекательность Августовского канала, безусловно, и безвизовый въезд в наш регион. В минувшем году им воспользовались более 92 000 человек из 70 стран мира. Рост количества иностранных гостей, посещающих Гродненщину и акваторию Августовского канала только подтверждает эффективность реализуемых инициатив. Тем не менее, как отметил председатель рабочей группы по развитию Августовского канала, с белорусской стороны, заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович, нужно и впредь предлагать новые туристические проекты, которые были бы интересны не только гостям из Польши и Беларуси, но и из других стран. 

Беларусь и Польша продолжат продвигать бренд Августовского канала на мировой рынок

 – Мы стараемся сделать так, чтобы Августовский канал посещали не только в летнее, но и зимой, – отметил Виктор Лискович. – Там работает усадьба Деда Мороза, проводятся соревнования по лыжным гонкам, водному туризму, скандинавской ходьбе, веломарафоны, кулинарные и музыкальные фестивали. Впервые на канале состоялся легкоатлетический полумарафон. Совершенствуется и пограничная инфраструктура. Уже два года в тестовом режиме работает пункт пропуска «Лесная–Рудавка». В минувшем году его пересекли более 3 000 туристов. Сейчас обсуждается начало работ по обустройству пункта пропуска «Софиево–Липщаны» и включению Августовского канала во внутренние водные пути Беларуси. Последнее позволит иностранным гостям свободно путешествовать на маломерных судах, – подчеркнул Виктор Лискович.

Особое внимание в расширении бренда канала в мире отводится размещению туристов. К 2020 году завершится реконструкция усадебно-паркового комплекса «Радзивилки», дворцово-паркового комплекса «Святск», базы отдыха «Лукоморье» в Рынковцах. Объекты позволят одновременно разместить до четырех сотен гостей. В нынешнем году планируется также завершить ремонт дорог в районе Августовского канала.

Беларусь и Польша продолжат продвигать бренд Августовского канала на мировой рынок

В рамках заседания польская и белорусская стороны обсудили также проект по развитию трансграничного велосипедного маршрута «Август Вело», включение Августовского канала в список всемирного наследия ЮНЕСКО, ремонт приграничного шлюза Кужинец. Презентовали на встрече и новый информационный проект «Street View», позволяющий рассматривать панорамные виды Августовского канала с высоты. С помощью разработанного портала каждый желающий  сможет совершить виртуальное путешествие по красотам канала, познакомиться с его шлюзами и инфраструктурой.

Беларусь и Польша продолжат продвигать бренд Августовского канала на мировой рынок

– Все наши задумки, которые мы обсуждаем с польскими коллегами, безусловно, помогут сделать Августовский канал еще более узнаваемым среди иностранных туристов и будут способствовать увеличению его привлекательности на мировом туристическом рынке, – подчеркнул Виктор Лискович.

Беларусь и Польша продолжат продвигать бренд Августовского канала на мировой рынок
Беларусь и Польша продолжат продвигать бренд Августовского канала на мировой рынок
Беларусь и Польша продолжат продвигать бренд Августовского канала на мировой рынок

К слову, продвижение бренда Августовского канала на мировом туристическом рынке – одна из первостепенных задач на сегодняшний день. Гродненская область постоянно принимает участие в международных туристических выставках в Вильнюсе, Риге, Таллине, Москве. В скором времени канал представят в Китае и Азербайджане. Еще один важный презентационный проект, находящийся в разработке, – издание новой книги «Августовский канал», на страницах которой будет собрана вся информация об истории и достопримечательностях уникального объекта, представлена масштабная живописная фотоподборка, открывающая канал с прежде неизвестных ракурсов.

Беларусь и Польша продолжат продвигать бренд Августовского канала на мировой рынок

Анна РАДЮК
https://grodnonews.by/
 
Теги: знакомства
 
 
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Туристическая привлекательность Августовского канала растет. Для этого польская и белорусская стороны проводят работу в разных направлениях. Наиболее...
 
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