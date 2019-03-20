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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 22 марта из-за ветра

21.03.2019 18:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 22 марта из-за ветра
shutterstock.com

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 22 марта из-за ветра Неустойчивая погода с дождем и мокрым снегом ожидается на этой неделе
В пятницу, 22 марта, будет переменная облачность. Ночью и утром на большей части территории пройдут кратковременные осадки, в основном дождь, днем будет преимущественно без осадков. Ветер ожидается западный, северо-западный 5-10 м/с, ночью порывы до 14 м/с, утром и днем во многих районах порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью составит 1-7 градусов тепла, днем - 6-11 выше нуля, по юго-западу - до плюс 13 градусов.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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Герой працы
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