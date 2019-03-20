Температура ночью составит 1-7 градусов тепла, днем - 6-11 выше нуля, по юго-западу - до плюс 13 градусов.
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 22 марта из-за ветра
21.03.2019 18:22 — Разное | Аргументы и факты
Температура ночью составит 1-7 градусов тепла, днем - 6-11 выше нуля, по юго-западу - до плюс 13 градусов.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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