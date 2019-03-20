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Белорусские биатлонистки выступают в спринте на этапе КМ в Норвегии. Онлайн
Последний этап Кубка мира по биатлону начнется в Холменколлене с женской спринтерской гонки на 7,5 километра.
Сборную Беларуси сегодня представят Ирина Кручинкина (№ 20), Ирина Кривко (№ 32), Динара Алимбекова (№ 36), Елена Кручинкина (№ 70) и Анна Сола (№ 103).
Главные фаворитки получили следующие стартовые номера: Екатерина Юрлова-Перхт (№ 7), Муна Брурссон (№ 8), Маркета Давидова (№ 10), Тириль Экхофф (№ 11), Паулина Фиалкова (№ 12), Ингрид Тандреволд (№ 13), Анастасия Кузьмина (№ 14), Доротея Вирер (№ 16), Ханна Оберг (№ 18), Кайса Макарайнен (№ 22), Лиза Виттоцци (№ 28), Марте Олсбю-Ройзелан (№ 29), Жюстин Бресаз (№ 46), Денизе Херрманн (№ 58), Лаура Дальмайер (№ 99).
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
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Последний этап Кубка мира по биатлону начнется в Холменколлене с женской спринтерской гонки на 7,5 километра.
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