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ОффТОП: Тарантино показал трейлер «Однажды в Голливуде» (ВИДЕО)

21.03.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Ди Каприо и Питт из 60-х: Тарантино показал трейлер «Однажды в Голливуде».

В картине Квентина Тарантино можно будет увидеть Леонардо Ди Каприо, который играет актера, Бреда Питта, который по сюжету выступает в роли его дублера, Марго Робби и Аль Пачино.

Персонажи Ди Каприо и Питта после успешных съемок в сериале пытаются пробиться в кинобизнес. Сюжет разворачивается в 60-е на фоне действий секты преступника Чарльза Мэнсона. В 1969 году по его приказу было совершено убийство актрисы Шэрон Тейт, жены режиссера Романа Полански. По замыслу Тарантино, его персонажи – соседи Тейт, которую играет Марго Робби.

Комментарии ко второму трейлеру довольно эмоциональные. «Тарантино, тащи!» – пишет один из любителей жанра. Другие сдержанно комментируют – «в ожидании шедевра». Журналисты подсчитали, что фильм должен стать девятой работой Тарантино.

Издание Collider побеседовало с оператором Робертом Ричардсоном, трехкратным обладателем премии «Оскар», который вместе с Квентином работал над картиной «Убить Билла».

«Это прекрасно. Работать с Лео вместе с Брэдом ... Это Буч Кэссиди и Сандэнс Кид, что-то вроде современных версий. Это две массивные звезды, и они такие талантливые. Марго также феноменальна, приятно быть рядом», – рассказал он изданию.

Тарантино и Ричардсону в фильме пришлось показать и свое видение сериалов 60-х, в которых по сюжету играл персонаж Ди Каприо. Для этого оператор работал с 70-миллимитровой пленкой.

В кинотеатрах фильм впервые покажут 26 июля 2019 года. Изначально Тарантино планировал впервые показать киноленту 9 августа – в годовщину смерти Шэрон Тейт.

Когда состоится премьера в Беларуси, пока неизвестно. Премьера в Беларуси намечена на 8 августа.

 
 
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Ди Каприо и Питт из 60-х: Тарантино показал трейлер «Однажды в Голливуде».
 
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