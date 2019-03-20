Секреты ухода за вьющимися волосами



Кудрявая копна — это роскошь, на которую обращают внимание, оглядываются на улице. О ней мечтают многие девушки, и мало кто знает, что уход за вьющимися волосами — это непросто. Соблюдая принципы, описанные в статье, вы сохраните красоту волос надолго.

Содержание:

Уход за кудрями: основы





Как мыть?

Специалисты рекомендуют мыть кудри теплой водой, после нанесения бальзама-кондиционера прополаскивать прохладной.

Вьющиеся волосы сухие, поэтому один раз в неделю вместо кондиционера используйте увлажняющую маску. Наносить ее следует по всей длине, через 5−10 минут тщательно промывать прохладной водой.

Вытирать волосы нужно аккуратно, без травмирующих движений, сильно не отжимать, использовать мягкое полотенце.

Как сушить?

Сушить кудри лучше без использования фена. Если же времени нет, обязательно наносить термозащитные средства перед процедурой и пользоваться низкотемпературным режимом.

Как расчесывать?

Для ухода за кудрями используйте гребни с редкими зубцами. На влажную после мытья голову наносите несмываемый кондиционер для защиты, аккуратно расчесывайте. Начинать нужно с кончиков, постепенно переходить к корням.

Электризуются волосы? Используйте питательный бальзам и щетки с натуральной щетиной. Также можно растереть на ладонях несколько капель оливкового или миндального масла и провести по всей длине.

Как укладывать?

Укладывать кудри следует с помощью специальных спреев, муссов, пенок. Нанесите выбранный продукт по всей длине, накрутите локон на палец и прижмите на секунду.

Не используйте средства, которые увеличивают объем, они не подходят для ухода за вьющимися волосами. Читайте состав внимательно: средства должны быть без содержания спирта, он обезвоживает, сушит кожу головы.

Как часто стричь кудри?

Секущиеся концы на волнистых волосах виднее, чем на прямых, поэтому следует подстригать их раз в 2−3 месяца.

Дополнительный уход за вьющимися волосами





Для красоты и блеска кроме основных процедур стоит периодически делать маски с содержанием масел: кокосовое, рисовое, репейное и др. Раз в две недели делайте маски для улучшения эластичности. Наносите их после мытья, минуя корни. Чередовать с масками для питания, которые следует распределять по всей длине и держать от 10 до 30 минут. После нанесения маски голову нужно обернуть влажным полотенцем, подождать нужное время, аккуратно снять полотенце, медленно расчесать кудри сверху вниз, тщательно промыть водой.

Средствах по уходу: подробнее





Для ухода за вьющимися волосами используйте специальные средства со значком «curly».

Шампуни стоит выбирать без сульфатов, они сушат волосы. Подойдут средства с салициловой кислотой, цинком, сульфидом селена.

Для сухих волос шампуни можно заменить процедурой «co-washing»: использовать специальный кондиционер. Наносить его нужно на влажные локоны и прополоскать через 5−7 минут. Загрязнения процедура убирает, кожу не сушит, возвращает здоровье и блеск.

Бальзамы для ухода за вьющимися волосами должны быть увлажняющими и питательными.

Маски лучше использовать с содержанием масел: кокоса, миндаля, макадамии, ши. Также подходят средства с кератином, коллагеном, фосфолипидами.

Для укладки можно приобрести несмываемые кондиционеры вместо гелей и пенок. При нанесении кондиционера локоны выглядят естественно, не пушатся.

Салонный уход





Есть полезные процедуры, которые не сделаешь дома: стрижка горячими ножницами, ботокс, ламинирование, кератиновое покрытие. Мастера в салонах помогут вам решить проблемы секущихся кончиков, сухости и жесткости. Если вы правильно ухаживаете за кудрями, поход в салон вам может и не понадобиться, но периодически стоит это делать.

Соблюдайте наши советы, и уход за вьющимися волосами покажется вам не таким уж сложным, а результат порадует!

Салоны красоты в Минске из каталога TAM.BY помогут поддержать волосы в порядке и предложат ухаживающие процедуры.