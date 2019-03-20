В России разрабатывается механизм лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов

Правительство РФ решило продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации топливного рынка ещё на три месяца пока разрабатывается механизм лицензирования экспорта нефтепродуктов, заявил журналистам курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак.

"На период, пока мы разрабатываем механизм (лицензирования экспорта - ИФ) и пока он не вступит в действие, (мы решили - ИФ) на один квартал еще раз продлить соглашение с нефтяниками о стабилизации цен. Мы можем его уточнить, потому что сегодня, возможно, есть повышенные обязательства", - сказал Д.Козак.

"Надо очень деликатно посмотреть, потому что сейчас окончание действия этих соглашений совпадает с сезоном повышенного спроса на топливо. Поэтому нужно очень аккуратно уточнить эти обязательства по объемам поставок и на биржу, и на внутренний рынок летнего дизеля и бензина", - отметил он.

В частности, отметил Д.Козак, правительство готово снизить требования по темпам увеличения поставок топлива на внутренний рынок с нынешних 3%.

"Решение о лицензировании экспорта мы не можем принять самостоятельно, это нужно принимать в рамках ЕврАзЭС. Нам необходимо будет убедить наших партнёров, и это займет какое-то время", - пояснил вице-премьер.