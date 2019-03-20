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Минск остался без главного архитектора. А что он вообще решает?
Главного архитектора Минска Павла Лучиновича
Что строят (и собирались строить) при Лучиновиче?
Павел Лучинович стал главным архитектором (председателем комитета архитектуры и градостроительства) Минска в феврале 2015 года. До этого он работал зампредом в том же комитете.
При Лучиновиче в Минске появились как вызвавшие негодование стройки, так и неплохие вещи.
К вызывавшим негодование (и важным) стройкам стоит отнести
К неплохим (и важным) вещам можно отнести то, что совет при главном архитекторе
Кроме того, говорят, Лучинович не является сторонником
А еще Лучинович — противник пристроек и зданий на выходах из метро. По его мнению, эти объекты эстетически не соответствуют нынешнему времени. О неоднозначной истории с
А что вообще зависит от главного архитектора?
За консультацией по этому вопросу TUT.BY обратился к авторитетному архитектору, он согласился рассказать, в чем заключается работа коллег.
Обязанности главного архитектора области, города или района прописаны в
— Главный архитектор отвечает в первую очередь за архитектуру, внешний вид, объем здания. Конечно, разрешительная документация тоже лежит на нем, — объясняет собеседник. — Главный архитектор Минска визирует бумаги, которые позволяют застройщику проводить строительные работы.
— Все ли объекты, которые появляются, например, в Минске, проходят через главного архитектора?
— Вопросами модернизации, капитального ремонта занимаются районные архитекторы. Изменения планировок по каждому дому главный архитектор смотреть не будет — у него более стратегические задачи. А вот если дело касается нового строительства или реконструкции с изменением объемов здания, то к таким вопросам подключается главный архитектор города. Он смотрит, насколько здание тактично вписывается в среду, соответствует Генеральному плану, как выполняются технико-экономические показатели, хватает ли парковочных мест, озелененной территории.
Именно главный архитектор согласовывает проект и на основании этого дает разрешение на строительство.
— Как раз на этом этапе архитектор имеет право принять решение самостоятельно или вынести его на рассмотрение архитектурного совета.
По словам специалиста, например, в случае с бизнес-центром на Октябрьской чисто технически у главного архитектора были права и полномочия не выносить решение на совет при комитете архитектуры и градостроительства, а самому подписать документы.
Архитектор также рассказывает, как появляются указы президента по поводу застройки того или иного участка и какова в этом роль главного архитектора.
— Когда рассматривается инвестиционное предложение, сначала его смотрят специалисты комитета архитектуры и градостроительства и дают свое заключение — можно на этом участке в принципе что-то строить или нет. Хватает случаев, когда вопрос закрывается уже на этом этапе. Если строиться можно или для этого должны быть выполнены какие-то условия — это проговаривается. Дальше бывает, что достаточно решения города, а иногда нужно решение президента — тогда появляется указ. Если все соответствует ранее утвержденному Генплану, то достаточно решения Мингорисполкома, если есть необходимость вносить изменения — указ.
Специалист объясняет: по поводу места размещения объекта главный архитектор только дает свое заключение, соответствует это правилам или нет. Ориентируются на Генплан, который утвержден указом президента, а еще на планы детального планирования, архитектурно-планировочные концепции.
— Бывают ситуации, когда в Генплан вносят изменения. Например, как было с Лебяжьим. Специалисты дали свои заключения, что изменения возможны. Но кроме главного архитектора принимают решения и другие специалисты: землеустроительная служба, экологи, МЧС.
Но ведь бывают и такие случаи, когда идея появления указа или решения Мингорисполкома рождается не снизу, а сверху: грубо говоря, когда изначально дается отмашка президента на застройку какого-нибудь участка. Например, именно после встречи Лукашенко и Алиева
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Вчера стало известно о задержании главного архитектора Минска Павла Лучиновича. А что он вообще решает?
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