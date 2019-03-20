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В Казахстане начались протесты против переименования Астаны
В столице Казахстана Астане полиция задержала около 20 человек, выступавших против переименования города в Нурсултан — в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
Об этом сообщает
Фото: протесты в Астане (twitter.com/Radio_Azattyk).
Сообщается, что пока формальная процедура не завершена, некоторые жители Астаны выступили против переименования столицы в четвертый раз менее чем за 60 лет. Онлайн-петиция против переименования содержит более 30 тысяч подписей.
Десятки человек собрались в четверг утром, 21 марта, на площади перед мэрией Астаны, чтобы выразить несогласие с решением властей. Спор с одним из участников митинга привел к потасовкам, после чего полиция задержала практически всех протестующих.
Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу Астану в честь первого президента Нурсултана Назарбаева. Парламент Казахстана 20 марта принял законопроект о переименовании Астаны в Нурсултан.
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В столице Казахстана Астане полиция задержала около 20 человек, выступавших против переименования города в Нурсултан — в честь первого президента страны...
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