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В Казахстане начались протесты против переименования Астаны

21.03.2019 18:45 — Разное | Партизан  
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В столице Казахстана Астане полиция задержала около 20 человек, выступавших против переименования города в Нурсултан — в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

 Об этом сообщает Reuters.


Фото: протесты в Астане (twitter.com/Radio_Azattyk).

Сообщается, что пока формальная процедура не завершена, некоторые жители Астаны выступили против переименования столицы в четвертый раз менее чем за 60 лет. Онлайн-петиция против переименования содержит более 30 тысяч подписей.

Десятки человек собрались в четверг утром, 21 марта, на площади перед мэрией Астаны, чтобы выразить несогласие с решением властей. Спор с одним из участников митинга привел к потасовкам, после чего полиция задержала практически всех протестующих.

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу Астану в честь первого президента Нурсултана Назарбаева. Парламент Казахстана 20 марта принял законопроект о переименовании Астаны в Нурсултан. 


 
 
Ссылка на источник 21
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В столице Казахстана Астане полиция задержала около 20 человек, выступавших против переименования города в Нурсултан — в честь первого президента страны...
 
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