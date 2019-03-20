В Казахстане начались протесты против переименования Астаны

Reuters. Об этом сообщает









Фото: протесты в Астане (twitter.com/Radio_Azattyk).





Сообщается, что пока формальная процедура не завершена, некоторые жители Астаны выступили против переименования столицы в четвертый раз менее чем за 60 лет. Онлайн-петиция против переименования содержит более 30 тысяч подписей.





Десятки человек собрались в четверг утром, 21 марта, на площади перед мэрией Астаны, чтобы выразить несогласие с решением властей. Спор с одним из участников митинга привел к потасовкам, после чего полиция задержала практически всех протестующих.





Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу Астану в честь первого президента Нурсултана Назарбаева. Парламент Казахстана 20 марта принял законопроект о переименовании Астаны в Нурсултан.



