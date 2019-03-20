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Фотофакт: к приезду Лукашенко ферму замаскировали зеленой сеткой
Уже несколько дней в Барановичах наводят порядок — убирают территорию, ремонтируют улицы, красят.
intex-press.by
В Барановичах готовятся к приезду Александра Лукашенко, который якобы запланирован на 22 марта. Уже несколько дней в городе наводят порядок — убирают территорию, ремонтируют улицы, красят. Как
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Уже несколько дней в Барановичах наводят порядок — убирают территорию, ремонтируют улицы, красят.
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