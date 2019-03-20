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Фотофакт: к приезду Лукашенко ферму замаскировали зеленой сеткой

21.03.2019 18:39 — Разное | Партизан  
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Уже несколько дней в Барановичах наводят порядок — убирают территорию, ремонтируют улицы, красят.


intex-press.by

В Барановичах готовятся к приезду Александра Лукашенко, который якобы запланирован на 22 марта. Уже несколько дней в городе наводят порядок — убирают территорию, ремонтируют улицы, красят. Как информирует intex-press, накануне работы шли в основном в центре города, в четверг — в Северном микрорайоне. Заброшенную ферму за одним из торговых центров замаскировали зеленой сеткой!


 
 
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Уже несколько дней в Барановичах наводят порядок — убирают территорию, ремонтируют улицы, красят.
 
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Газета Авангард
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