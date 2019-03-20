ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске открылся первый New Yorker

21.03.2019 18:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Сегодня в Минске состоялось техническое открытие New Yorker. Первый магазин известного бренда появился в торговом центре Green City в Каменной Горке.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY
Хоть официальное открытие первого магазина сети было запланировано на субботу, 23 марта, техническое открытие без торжеств прошло 21 марта. Несмотря на это, сюда пришло довольно много первых покупателей.

New Yorker известен как бренд немецкой одежды для молодежи. Как и в магазинах других модных брендов, тут можно одеться с ног до головы. Например, тут продают майки от 7,99 рубля, джинсы от 49,99, комбинезоны по 64,99, наборы носков по 9,99 рубля.

New Yorker в Минске запускает по франшизе группа компаний «РАПА».

Сейл-менеджер головного офиса компании New Yorker Людмила Шульц курирует запуск магазинов в Беларуси, Армении, Грузии, Азербайджане. Она рассказывает, что попытки выйти на белорусский рынок были еще в 2011 году.

— Выход на рынок в этом году был обязательным, мы нашли достойного партнера — группу компаний «РАПА». Мы видим, что развитие рынка в Минске и вообще по Беларуси — в тенденции New Yorker.

Главное условие для магазинов New Yorker — большие площади, более тысячи «квадратов».

В Минске на этот год запланировали открытие как минимум трех магазинов — в Green City, Dana Malll, еще одну точку пока не раскрывают.

Через неделю, 30 марта, второй магазин New Yorker откроется в торговом центре Dana Mall.

В феврале для нового магазина New Yorker набирали персонал. Сообщалось, что продавец-консультант может претендовать на зарплату от 550 до 715 рублей, а контролер кассир — до 810 рублей, пишет tut.by.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Минске состоялось техническое открытие New Yorker. Первый магазин известного бренда появился в торговом центре Green City в Каменной Горке.
 
Новости дня
Новости разные
 
Британская полиция расследует нападения на пять мечетей в Бирмингеме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика