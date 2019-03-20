В Минске открылся первый New Yorker

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Хоть официальное открытие первого магазина сети было запланировано на субботу, 23 марта, техническое открытие без торжеств прошло 21 марта. Несмотря на это, сюда пришло довольно много первых покупателей.





New Yorker известен как бренд немецкой одежды для молодежи. Как и в магазинах других модных брендов, тут можно одеться с ног до головы. Например, тут продают майки от 7,99 рубля, джинсы от 49,99, комбинезоны по 64,99, наборы носков по 9,99 рубля.





New Yorker в Минске запускает по франшизе группа компаний «РАПА».





Сейл-менеджер головного офиса компании New Yorker Людмила Шульц курирует запуск магазинов в Беларуси, Армении, Грузии, Азербайджане. Она рассказывает, что попытки выйти на белорусский рынок были еще в 2011 году.





— Выход на рынок в этом году был обязательным, мы нашли достойного партнера — группу компаний «РАПА». Мы видим, что развитие рынка в Минске и вообще по Беларуси — в тенденции New Yorker.





Главное условие для магазинов New Yorker — большие площади, более тысячи «квадратов».





В Минске на этот год запланировали открытие как минимум трех магазинов — в Green City, Dana Malll, еще одну точку пока не раскрывают.





Через неделю, 30 марта, второй магазин New Yorker откроется в торговом центре Dana Mall.



